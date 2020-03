Andy Murray reconnaît qu’il s’est amélioré au cours des dernières semaines

Andy Murray Il avait connu une grande amélioration de sa hanche après avoir ressenti de la douleur en Coupe Davis. Une contusion dont il n’y avait aucune nouvelle information sur son état, mais que nous connaissons déjà, d’après la main d’une récente interview qu’Andy a accordée à ” Amazon Prime Video ‘, dans lequel il parle de sa blessure et de ses attentes, même s’il convient de noter que l’entretien a eu lieu il y a environ trois semaines, alors que les informations de l’ATP et sa suspension à court et moyen terme n’étaient pas encore connues.

Murray commence par expliquer comment cela a été de ressentir à nouveau la douleur et l’incertitude.. «C’est difficile, c’est vrai, ça a été plus difficile que les deux dernières années parce que j’avais l’impression de recommencer le même processus et j’avais l’impression d’être de l’autre côté, encore une fois. Il est difficile de ne pas savoir ce qui va se passer, avec votre nouvelle hanche, avec les radiographies … Ensuite, nous avons pensé que la contusion que j’ai subie en Coupe Davis aurait pu être causée par quelque chose de plus grand et cela nous a conduit à refaire de nombreux tests. C’était compliqué. “

“Il était difficile de ressentir à nouveau la douleur après tout ce qui s’est passé”

L’Ecossais confirme qu’à l’entraînement, il est de nouveau capable de lâcher prise et de pouvoir «forcer». “La chose la plus importante en ce moment après la chirurgie est que la prothèse est complètement fine, qu’il n’y a rien de cassé autour d’elle, ce qui serait le pire scénario possible. Si vous ne vous améliorez pas après 4 ou 5 semaines de repos, vous vous détériorez et réfléchissez à nouveau à l’opportunité de prendre votre retraite. Et c’est émotionnellement difficile ces hauts et ces bas, allez vous tester et pensez au pire. Mais heureusement, les choses vont bien. Je m’entraîne depuis 10 jours, pendant près de trois heures, et il répond bien, alors nous allons croiser les doigts. »

Ce nouveau processus de douleur et de blessure a conduit l’ancien numéro 1 mondial à des pensées qu’il avait vécues auparavant.. “C’est difficile à porter, oui, car j’ai compris qu’après l’opération je n’aurais plus de douleur à la hanche et ça a été ma grande préoccupation depuis deux mois, car je venais d’une situation où je n’avais pas mal, je pouvais J’ai essayé dur, je jouais bien, de longs matchs, quatre semaines de suite en compétition, remportant un titre et ayant appris la leçon de savoir comment gérer les charges que je pouvais mettre sur mon corps. »

Enfin, l’intervieweur établit un lien avec la déclaration de Sharapova après sa retraite, où la Russe explique que la persévérance a peut-être compliqué la dernière étape de sa carrière. “Je ne pense pas que dans mon cas la persévérance soit la cause de mes blessures, elles peuvent être dues à jouer plus de matchs que je ne le devrais, à m’entraîner plus que je ne le devrais, à une très longue carrière, à ne pas comprendre quand se reposer et s’arrêter. Vous devriez probablement savoir quand vous arrêter, mais quand vous vous sentez en bonne santé, indolore … J’aime jouer au tennis, j’aime jouer sur le court et concourir, et c’est difficile, mais ce que je comprends, c’est que je ne vais pas commettre l’erreur de me surcharger comme quand j’étais jeune. “

