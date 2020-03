Andy Murray renverse Novak Djokovic pour affronter Roger Federer à Dubaï

Début 2011, Andy Murray a perdu une autre finale majeure à Melbourne, s’inclinant face à Novak Djokovic en deux sets et retrouvant la forme sur terre battue et herbe pour suivre le rythme de Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer.

À la fin de la saison, Murray a conquis Cincinnati, Bangkok, Tokyo et Shanghai, se retirant après un match à la finale de l’ATP et se préparant pour un nouveau départ de 2012. La nouvelle saison a apporté un titre instantané à Andy à Brisbane, atteignant la demi-finale. finale à Melbourne où Djokovic s’est révélé à nouveau trop fort en cinq sets et a pris un repos bien mérité devant Dubaï, atteignant la demi-finale et établissant un autre affrontement avec Novak Djokovic le 2 mars.

C’était la 12e rencontre entre les contemporains et Murray a remporté la cinquième victoire, battant Djokovic 6-2, 7-5 en une heure et 23 minutes pour établir le dernier match contre Roger Federer. Le Britannique a repoussé deux chances de pause sur trois et a volé 42% des points de retour, réclamant quatre pauses sur cinq occasions de contrôler le rythme et de clore le match après un deuxième set serré.

Andy a eu plus de vainqueurs que d’erreurs directes tandis que Novak a pulvérisé trop d’erreurs, incapable de trouver le rythme au retour ou d’imposer ses coups dans les rallyes. Le Serbe s’est montré amoureux lors des deux premiers matchs de service et tout a changé à 2-3 lorsque son coup droit a atterri longtemps, poussant Murray devant avant de créer deux chances de pause lors du prochain match.

Andy est resté calme et a pris quatre points consécutifs, clôturant le match avec un vainqueur de service pour étendre l’avantage à 5-2 et faire un grand pas vers l’ouvreur. Perdant du terrain dans ces moments-là, Novak a été brisé à 15 dans le huitième match après un vainqueur de Murray qui n’a eu besoin que de 30 minutes pour conclure la première partie du match, espérant plus de la même chose dans le deuxième set.

Les choses se sont détériorées pour le Serbe qui a envoyé un coup droit large dans le deuxième match pour subir une pause à 15, permettant à Andy d’ouvrir un avantage de 3-0 avec un revers en bas de la ligne vainqueur lors du prochain match. En l’absence d’erreurs, Novak a gardé l’amour au match quatre mais n’a pas pu faire grand-chose au retour lors des matchs cinq et sept, envoyant Murray 5-2 et servant à rester dans le match à 2-5.

Le Serbe a tenu à 15 pour réduire le déficit, reculant au tout dernier moment quelques minutes plus tard pour prolonger le set et gagner un coup de pouce massif. Le champion en titre a égalisé le score à 5-5 quand Andy a marqué un coup droit, de mieux en mieux et en essayant de fournir un revirement complet et de voler le set.

Le Britannique a livré une prise bien méritée à 15 avec un as qui lui a valu 6-5, mettant fin à sa chute et créant deux balles de match dans le prochain match après une erreur de revers de Djokovic qui a marqué un coup droit pour remettre le match et le match à Murray qui a affronté Roger Federer en finale le lendemain.