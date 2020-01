Andy Murray se retire de Marseille et de Rotterdam pour retarder le retour

Le triple champion de la Major Andy Murray a commencé à travailler dans le gymnase mais n’est pas encore prêt à revenir sur le terrain, se retirant de Marseille et de Rotterdam. Les “ecchymoses osseuses” d’Andy prennent plus de temps à guérir et il ne veut rien précipiter, prenant plus de temps pour revenir à 100% et recommencer à concourir, sautant déjà la Coupe ATP et l’Open d’Australie.

Murray est aux prises avec une blessure depuis les dernières étapes de 2019, incapable de jouer à son meilleur lors des finales de la Coupe Davis à Madrid et de sauter les préparatifs de l’intersaison à Miami pour rester à la maison avec sa famille. Après cet affrontement incroyable avec Roberto Bautista Agut à Melbourne en janvier dernier, l’avenir du tennis d’Andy était à peu près en danger, subissant la deuxième chirurgie de la hanche peu de temps après et effectuant un retour en juin à Queen’s pour remporter le titre de double avec Feliciano Lopez.

Comme prévu, les résultats en simple n’étaient pas là au cours des deux premiers mois et tout a changé à Anvers où Murray a dominé Stan Wawrinka pour remporter le premier titre ATP depuis Dubaï 2017. Avec ces points, le Britannique a terminé la saison en top-130, remportant le prix ATP Comeback Player of the Year et espérant un nouveau départ en Australie en janvier.

Au lieu de cela, Andy devra probablement attendre jusqu’en mars pour frapper à nouveau le tribunal, ciblant les tournois du North American Masters 1000 s’il se prépare d’ici là. “Je ne veux pas précipiter quoi que ce soit ou mettre un calendrier sur ma récupération”, a déclaré Murray.

“Je vais écouter mon corps et prendre du recul sur le terrain pour concourir quand le moment sera venu. Les ecchymoses prennent plus de temps à guérir qu’on ne le pensait et je devrai sauter Montpellier et Rotterdam en février.”