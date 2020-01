Andy Murray taquine maman Judy sur Instagram: c’est votre dernier avertissement avant de me désabonner

Elle est peut-être un ancien entraîneur de l’équipe de la Fed Cup britannique et il est peut-être triple champion du Grand Chelem et n ° 1 mondial. Mais hors du court, ils sont comme n’importe quelle mère et fils. Andy Murray a taquiné sa mère sur les réseaux sociaux à propos d’une erreur qu’elle avait commise sur Instagram et a menacé de la désabonner.

Judy Murray a publié une photo de mandarins épelant «bonjour» avec la légende: «Comment dire BONJOUR en mandarin. mais elle a rogné les lettres «h» et «o», ce qui a laissé son message sans aucun sens.

Andy n’a pas tardé à commenter la photo en disant: “Salut maman …

vous l’avez fait à nouveau. Instagram est une plate-forme visuelle, donc si vous publiez une photo avec la moitié du contenu coupé, cela ne fonctionne pas. vous obtiendrez moins de likes et les gens vous suivront (probablement une sage décision de leur part).

Cela ressemble à quelques mandarins éparpillés sur une table .. Je ne voudrais pas que les gens pensent que vous êtes une vieille dame folle. Essayez de faire mieux. L’amour de votre bébé. (Ceci est votre dernier avertissement avant de ne plus suivre) Après le commentaire de son fils, Judy a re-téléchargé la photo, cette fois avec toutes les lettres en pleine vue, avec la légende: “Ok.

Je poste donc régulièrement des photos de pièces. C’est spécialement pour mon fils cadet qui souligne toujours mes défauts. Comment dire BONJOUR en mandarin. ”

