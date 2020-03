Andy Murray Trolls Stan Wawrinka sur les réseaux sociaux

L’ancien n ° 1 mondial Andy Murray pourrait être perçu comme un personnage fade et ennuyeux. Cependant, il est l’un des personnages les plus amusants sur et en dehors du terrain. L’Écossais est l’une des stars les plus drôles sur les réseaux sociaux car il parvient toujours à retirer les commentaires les plus pleins d’esprit de ses poches.

Cette fois, la cible de Murray était son vieil ennemi Stan Wawrinka. Après que tous les tournois ATP aient été suspendus pendant 6 semaines en raison de la pandémie de coronavirus, les joueurs ont passé du temps sur les différentes plateformes de réseaux sociaux. Murray et Wawrinka ont également participé à une plaisanterie amusante sur les réseaux sociaux.

Andy Murray a fait un coup hilarant sur les cheveux de Wawrinka

Profitant d’un peu de temps chez lui, Stan Wawrinka a publié une photo avec une fondue au fromage. Le triple vainqueur du Grand Chelem a certainement savouré la fondue tout en négligeant son apparence. «Au moins, être à la maison signifie que je peux déguster une bonne fondue. Restez en sécurité les gars », a écrit Wawrinka.

Cependant, Andy Murray a été assez rapide pour remarquer quelque chose de mal avec les cheveux de Wawrinka alors qu’il se moquait de lui. “Quelle est votre adresse pour que je puisse vous envoyer une brosse à cheveux?” a écrit l’ancien n ° 1 mondial.

Cependant, Wawrinka était déjà prêt avec sa réponse pleine d’esprit: «Oui, s’il vous plaît !! Parce que pour l’instant je ne peux pas en acheter un. Tous les magasins sont fermés. Mais venant de vous et de vos célèbres cheveux, c’est assez drôle. “

Les plaisanteries ont continué alors que Murray a répondu: “En fait, je n’ai jamais possédé de brosse à cheveux comme vous pouvez probablement le voir.”

Malgré des licenciements de longue durée en raison de blessures, Murray a constamment diverti les fans. Le triple champion majeur tire parfois la jambe de ses rivaux. Cependant, il se moque également de lui-même et même de sa mère. Nous espérons que Murray continuera de nous traiter avec son sens de l’humour élevé.

Varun Khanna

Diplômé MBA Tech | Passionné de sport | Écrivain par passion