‘Andy n’a que 33 ans et regarde Roger Federer’

Andy Murray travaille dur pour retourner sur le terrain après les nombreux problèmes physiques qui l’ont tourmenté ces dernières années. Fin novembre 2019, un documentaire télévisé, Andy Murray: Resurfacing, a été publié sur la plateforme Amazon Prime, détaillant les différentes tentatives de Murray pour surmonter sa blessure à la hanche sur une période de deux ans, de sa défaite à Wimbledon en 2017 à sa victoire en double. au Queen’s Club en 2019.

L’annulation de Wimbledon pourrait aider Andy Murray – mais pourrait bien être une mauvaise nouvelle pour les fans des légendes SW19 Roger Federer et Serena Williams. Les problèmes de blessure persistants de Murray l’ont fait toucher et partir s’il aurait été prêt à jouer au All England Club en juin.

Judy Murray a rejeté les suggestions selon lesquelles son fils Andy aurait joué son dernier match à Wimbledon, ajoutant qu’il pourrait toujours faire équipe avec son frère Jamie en double masculin à l’avenir. “Je suis sûr [Andy] volonté [play again at Wimbledon]», A déclaré Judy à la BBC Scotland.

“Il reste trois mois avant que Wimbledon ne soit allumé, puis ce sera encore 12 mois et Andy n’a que 33 ans et regardez [Roger] Federer! Il est toujours aussi fort à 38 ans, et il y a Serena [Williams, who is also 38], donc il n’y a aucune raison, tant qu’il reste en forme et en bonne santé, pourquoi il ne peut plus jouer à Wimbledon.

C’est la même chose pour Jamie également. L’une des choses que Jamie a dit récemment, lorsqu’on lui a demandé quels étaient ses objectifs ou ce qu’il voulait encore atteindre avant la fin de sa carrière, il a dit qu’il voulait pouvoir jouer à Wimbledon avec son frère alors espérons que peut arriver un jour ».