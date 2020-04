Andy Roddick bat Rafael Nadal pour la dernière finale du Masters 1000

À Miami 2010, Roger, Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray ont été les favoris pour remporter une autre couronne du Masters 1000 et étendre leur domination lors de la série premium des événements ATP. Leurs rivaux avaient d’autres plans, cependant, avec Rafael Nadal comme seul demi-finaliste du groupe des joueurs mentionnés, restant sur la piste pour la première couronne en Floride.

Novak Djokovic et Andy Murray sont déjà tombés sur le premier obstacle tandis que Tomas Berdych a prévalu contre Roger Federer lors des huitièmes de finale, laissant Rafael Nadal, Andy Roddick, Robin Soderling et Tomas Berdych dans les quatre derniers.

Classé 8e, Roddick a disputé son avant-dernière épreuve notable du Masters 1000 (il passerait en demi-finale à Cincinnati plus tard cet été), atteignant sa dernière finale à ce niveau après un triomphe de 4-6, 6-3, 6-3 sur Rafael. Nadal en deux heures et six minutes.

C’était la huitième rencontre entre ces deux-là et la troisième victoire pour l’Américain qui est venu d’un set down pour franchir la ligne d’arrivée en premier, tirant 15 as et repoussant trois chances de pause sur quatre pour maintenir la pression sur Rafa qui ne pouvait pas l’endurer dans les sets deux et trois.

L’Espagnol s’est cassé trois fois sur six opportunités offertes à Roddick, frappant plus de vainqueurs que d’erreurs directes mais ne pouvant toujours pas suivre le rythme d’Andy. Utilisant son service en plein essor et le premier coup de fond après cela, Roddick a eu un énorme avantage dans les rallyes les plus courts jusqu’à quatre coups, perdant du terrain dans les échanges plus prolongés mais trouvant toujours le moyen de franchir la ligne d’arrivée en premier avec une double pause dans la décision. ensemble.

Commençant la rencontre de la meilleure façon possible, Roddick a tenu bon lors du premier match, mais cela allait changer deux matchs plus tard lorsque Rafa a décroché un coup droit pour une pause anticipée et un avantage de 2-1. L’Espagnol a repoussé une chance de pause dans le prochain match pour confirmer la pause, en servant bien et en gagnant un point de set sur le retour à 5-3.

Andy l’a sauvé et a maintenu avec un service non retourné avant que Nadal ne le sécurise avec un vainqueur du coup droit lors du prochain match pour un 6-4 après 45 minutes. Augmentant son niveau dans le set numéro deux, l’Américain a perdu cinq points derrière le tir initial et a cassé Rafa amoureux lors du huitième match après un coup droit qui lui a donné tout son élan.

Au service de l’ensemble, Andy a décroché quatre vainqueurs pour l’attraper 6-3 et forcer un décideur, devenant le favori s’il pouvait maintenir ce niveau de jeu dans le dernier set. Prêt à se battre jusqu’à la fin, Rafa a créé une chance de pause dans le deuxième match, refusée par un service en plein essor de Roddick qui a tenu avec un coup droit pour égaliser le score à 1-1.

Ce match est devenu encore plus important lorsque Nadal a marqué un coup droit dans le suivant pour perdre le service et envoyer Andy devant, devant retirer la pause dès que possible pour rester en lice. Au lieu de cela, Roddick a survécu à tous les défis et a franchi le sommet avec une autre pause dans le match neuf lorsque Nadal a pulvérisé une erreur de coup droit, se qualifiant pour sa neuvième et dernière finale du Masters 1000.