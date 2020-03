Andy Roddick insulte les “stupides” disjoncteurs du printemps à Miami pour ne pas rester

L’ancien numéro un mondial Andy Roddick a critiqué les jeunes qui ne pouvaient pas renoncer à s’amuser lors de leurs voyages pré-organisés, même si les mesures d’urgence recommandent fortement à tout le monde d’éviter toute sortie inutile.

Roddick a retweeté une compilation CBS News de jeunes briseurs de printemps qui visent à profiter au maximum de leurs vacances, même si cela se fait au détriment des autres. “A quel point sommes-nous stupides?” dit Roddick. Voici quelques-uns des mots qui sont venus de la bouche des fêtards: «Si je reçois corona, je reçois corona.

À la fin de la journée, je ne vais pas m’empêcher de faire la fête. Ce qui doit arriver arrivera”. ; «Qu’y a-t-il d’autre à faire ici que d’aller aux bars ou à la plage? Et ils ferment tout cela. Ils soufflent hors de proportion ».

; «Nous avons besoin d’un remboursement. Le virus n’est pas si grave ».

Comment sommes-nous stupides? https://t.co/S0DNQ1NGtu – andyroddick (@andyroddick) 18 mars 2020

Les dernières modifications des mesures d’urgence ont été prises par la ville de Miami Beach le 18 mars: Prolonger l’ordonnance d’urgence jusqu’au 26 mars 2020, à 23 h 59. Préciser que les installations des parcs municipaux et récréatifs, en plus des bâtiments du parc et des installations intérieures, sont FERMÉES.

Dans tous les autres cas, tous les parcs de la ville restent ouverts à l’extérieur.

Interdire les rassemblements de dix personnes ou plus sur les plages de la ville (en plus de l’interdiction actuelle de tels rassemblements sur les plages de la ville). Exiger la fermeture de tous les centres et spas de massothérapie (y compris les centres de massothérapie ou les spas opérant dans les hôtels).

De plus, aucun établissement ne doit fournir de services de massothérapie, à l’exception des hôpitaux ou des prestataires de services médicaux.

Clarifier la fermeture des gymnases et des centres de fitness, conformément à l’ordonnance d’urgence 03-20 du comté de Miami-Dade.