Andy Roddick ne pense pas qu’il soit cohérent de choisir GOAT en ce moment

Bien que dans les réseaux sociaux, il joue plusieurs rôles, parmi lesquels celui de s’amuser à travers ses blagues, Andy Roddick Il est toujours une voix écoutée et autorisée lorsqu’il analyse et commente la situation actuelle du circuit, notamment parce qu’il a pu vivre, vivre et rivaliser avec les trois meilleurs joueurs de ce siècle, et peut-être de l’histoire. Et nous disons «peut», car précisément l’Amérique du Nord a voulu relativiser la valeur de choisir l’un plutôt que l’autre dans la lutte pour le «GOAT».

L’ancien numéro 1 mondial est convaincu qu’à l’heure actuelle, cela n’a pas de sens. “Je pense que c’est idiot. C’est comme distribuer les Oscars avant de voir la fin d’un film. Cela n’a vraiment pas beaucoup de sens. Si vous en choisissez un, les deux autres se sentiront irrespectueux. Il est trop tôt. Il essaie de deviner comme si c’était un professionnel de la santé. Je pense que nous avons de la chance d’avoir Roger, Rafa et Novak toujours actifs et nous devons rester avec ça. “

Entre autres questions, posées dans une récente interview sur «Tennis Chanel», Andy a rappelé le jeu qui a révélé que le niveau de «Big3» était autre chose. Aux Jeux olympiques de 2012, Novak Djokovic a dépassé Andy. “Il était comme un enfant sur le terrain. J’allais partir en ayant l’impression de bien jouer, mais Djokovic m’a juste frappé comme un tambour. C’était l’une des premières fois que je pensais que ce jeu était un peu différent de ce à quoi j’étais habitué. Ces gars viennent d’une autre planète. Ce match m’a choqué, la façon dont il a joué était révélatrice. “

Parmi les nombreux enregistrements avec lesquels Roddick peut comparer les chiffres du passé, il y a celui de la cohérence sur toutes les surfaces, ce qui est incroyable pour Roddick. “Quand vous regardez Pete Sampras, vous savez qu’il gagnerait un chelem par an, deux s’il avait une excellente année, mais avec beaucoup plus d’assiduité, il pourrait perdre au troisième ou quatrième tour. Ces gars-là ajoutent des demi-finales en continu. C’est une folle.”

