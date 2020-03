Andy Roddick: “Novak Djokovic est fou”

Novak Djokovic a occupé la première position du classement ATP pour un total de 282 semaines, troisième derrière Roger Federer (310) et Pete Sampras (286), dont 122 d’affilée. De Wimbledon 2015 à Roland Garros 2016, il a remporté consécutivement, même si ce n’est pas la même année, les quatre tournois du Grand Chelem, exécutant le soi-disant “Grand Chelem virtuel” ou “Nole Slam”, un résultat qui, dans le tennis masculin, a sans succès depuis l’époque de Rod Laver (vainqueur du Grand Chelem en 1962 et le seul à l’Open Era en 1969).

Il est le seul joueur de tennis de l’histoire à avoir remporté les neuf tournois Masters 1000 de sa carrière. Dans une récente interview avec Tennis Channel, Andy Roddick pensait que le «débat GOAT» deviendrait plus intéressant si le trio de tennis mettait fin à sa carrière avec un nombre égal de slams entre eux.

“Si Novak arrive quelque part au fait s’il est à égalité pour le record de tous les temps du Slams avec Rafa et Roger. Ensuite, pour moi ça devient très important en tête-à-tête, on passe aux titres Masters. Il est fou », a déclaré Roddick.

«Contre tout le monde dans le monde, Novak a joué plus d’une ou deux fois, il a un record de victoires contre tous. Il est fou, d’avoir un record de victoires face à face contre Roger, Rafa et Murray, etc.

Si Novak se lie avec eux à la fin, ce sera vraiment difficile de faire valoir son curriculum vitae “, a ajouté l’ancien numéro 1 mondial. Le champion de Serbie détient un bilan positif face à face contre les deux tours de verre du tennis.

Il est l’un des deux hommes de l’ATP à battre Nadal à Roland-Garros, et il a refusé à trois reprises à Federer de remporter un autre titre à Wimbledon.