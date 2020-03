Andy Roddick révèle le secret de son face à face positif contre Novak Djokovic

Avec le Serbe, Novak Djokovic est invaincu cette année – ayant maintenant remporté 18 matchs de suite cette saison. La dernière victoire du Serbe a été remportée par le joueur de tennis grec Stefanos Tsitsipas lors de la finale des championnats de tennis hors taxes de l’ATP à Dubaï samedi.

Cela a incité un utilisateur de Twitter à demander à l’ancien numéro un mondial Andy Roddick le secret d’avoir un bilan positif face à Djokovic.

Sûr. Retirez-vous avant de devoir le rejouer …… https://t.co/ivPfCB744S – andyroddick (@andyroddick) 29 février 2020

La réponse de Roddick a été rapide et simple – “Retirez-vous avant de devoir le rejouer”.

Pour mémoire, Roddick a un dossier de 5-4 contre Djokovic, remportant la dernière rencontre que les deux ont disputée aux Jeux olympiques de Londres. Le duo a partagé ses 8 rencontres sur terrain dur 4-4 et Roddick a mené 1-0 sur gazon. Roddick, 37 ans, est un ancien numéro un mondial

1 et a remporté le titre de l’US Open 2003. Il a également atteint quatre autres finales du Grand Chelem (Wimbledon en 2004, 2005 et 2009 et l’US Open en 2006). Roddick a été classé dans le top 10 de fin d’année pendant neuf années consécutives (2002-2010) et a remporté cinq titres des Masters Series au cours de cette période.

Certains des autres joueurs qui ont un meilleur bilan contre Djokovic sont comme ci-dessous – Ivo Karlovic 2-1

Fernando González 2-1

Filippo Volandri 1-0

Jiří Veselý 1-0

Taro Daniel 1-0

Filip Krajinović 1-0

Antony Dupuis 1-0

Dennis van Scheppingen 1-0

Nick Kyrgios 2-0

Marat Safin 2-0 Parmi eux, Krajinovic, Kyrgios, Karlovic, Vesely et Daniel sont les joueurs qui sont toujours actifs et Djokovic a encore une chance d’améliorer son bilan face à face contre eux.