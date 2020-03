Andy Roddick révèle les 10 meilleurs joueurs de GOAT

Le dernier Américain à remporter un titre du Grand Chelem, Andy Roddick, a récemment été accepté pour un poste à Tennis Channel, et il semble avoir un horaire chargé au milieu des blocages aux États-Unis.

Au cours de sa séance de vendredi à Tennis Channel, le sujet le plus discuté «le débat GOAT» a été abordé. L’Américain a dévoilé sa liste de joueurs.

cependant, il n’avait pas d’ordre particulier à elle et a dit: «Je ne peux pas aller dans l’ordre.” Au cours de la conversation, il a également posé quelques questions, à savoir «qui Serena va-t-elle remplacer? Et qui Novak va remplacer? ”

Du côté des hommes, il a placé Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, Rod Laver et Pete Sampras sur sa liste GOAT.

Big Three

«Je me sentais comme une mauvaise personne» – Andy Roddick en retirant Bjorn Borg de la liste.

Il n’était pas à l’aise pour éliminer Bjorn Borg de la liste. Borg a remporté 11 tuiles majeures et s’est retiré du sport à l’âge de 26 ans. Roddick a déclaré: «C’était horrible. Je me sentais comme une mauvaise personne, pour retirer Borg du top 10. Je ne pourrai pas le regarder, je ne pourrai pas lui serrer la main. Le gars est la personne la plus cool qui ait jamais vécu, mais il ne fait pas partie de mon top 10 et je me sens mal », a-t-il déclaré.

Et sur la liste WTA, Serena Williams, Chris Evert, Martina Navratilova, Billie Jean King et Steffi Graf faisaient partie de sa liste.

Wimbledon 2015

Il a en outre justifié pourquoi il avait retiré la championne du Grand Chelem, Margaret Court, 24 fois de son top-10. «J’ai sorti Margaret Court. Je sais que cela pourrait ne pas être bien reçu. Elle est le leader de tous les temps du Slam. Cela donne une signification, elle a remporté sept Open d’Australie. Mais c’était souvent le cas lorsque personne n’était là », a expliqué Andy Roddick.

Pour compléter la justification d’Andy, Court a remporté son premier Slam en 1960, lors de la tournée amateur. Et lorsque l’Open Era tennis a commencé en 1968, elle a remporté 11 autres titres majeurs.