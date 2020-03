Andy Roddick sur le débat GOAT avec Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic: “ C’est un peu idiot ”

Andy Roddick estime que la «conversation non-stop» sur le plus grand joueur de tous les temps (GOAT) impliquant Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic est «un peu stupide».

Les Big Three ont dominé le tennis au cours des deux dernières décennies en partageant 58 tournois du Grand Chelem avec 13 de ceux qui ont participé aux 13 dernières tournois majeurs.

Federer mène actuellement la marche avec 20 points, un devant Nadal, tandis que Djokovic, qui a remporté cinq tournois du Grand Chelem au cours des deux dernières années, siège à 17.

Beaucoup de discussions sur le tennis se concentrent autour de laquelle des trois icônes du tennis est le GOAT, mais Roddick pense que les gens perdent leur souffle.

“Quand il s’agit de Serena [Williams] et le côté féminin, c’est un peu plus clair », a-t-il déclaré à la chaîne de tennis. «Il semble y avoir ce besoin de discuter du plus grand de tous les temps du côté des hommes et, franchement, à ce stade, je pense que c’est un peu stupide.

«Ce serait comme distribuer des Oscars avant de regarder la fin d’un film. Cela n’a tout simplement pas de sens. C’est juste trop tôt.

“Je pense que nous avons de la chance d’avoir Novak, Roger et Rafa toujours dans le jeu – j’espère [Andy] Murray peut y revenir – mais c’est prématuré. Tout le monde aime participer à cette conversation sans arrêt et je pense qu’il y a trop de souffle perdu en ce moment. »

Aimez notre page Facebook et suivez-nous sur Twitter @ T365Official.