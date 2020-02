Angelique Kerber: “Les Jeux Olympiques de Tokyo sont importants pour moi”

Joueur de tennis allemand Angelique Kerber Il ne jouera pas le tournoi de Dubaï pour une blessure survenue lors de l’Open d’Australie et qui l’a empêché de pouvoir s’entraîner avec une normalité totale: “Je ne m’entraîne pas, car depuis l’Australie j’ai un inconfort dans la jambe qui n’a pas été remis. Je ne suis pas la personne la plus patiente, je ne l’ai jamais été, mais j’ai besoin de plus de temps pour récupérer. Mon objectif est d’être prêt pour Doha “, a déclaré Kerber, dont l’objectif principal est les Jeux olympiques de Tokyo 2020:” Tokyo est très important pour moi, car ce seront mes troisièmes Jeux Olympiques. Pour moi, c’est mon grand objectif pour cette saison, ainsi que la finale de la Fed Cup qui se tiendra à Budapest à la mi-avril. “

