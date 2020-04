Angelo Binaghi: “L’annulation de Wimbledon était inévitable”

La 134e édition de Wimbledon a été annulée pour la pandémie de COVID-19, ainsi que pour toute la saison des graminées. La suspension de la saison durera au moins jusqu’au 13 juillet, mais de nombreux doutes subsistent à partir de cette date.

De nombreux tournois ont déjà pris des décisions unilatérales, comme la Fédération Française de Tennis, qui a reprogrammé l’Open de France fin septembre. D’autres tournois, comme l’Open d’Italie, espèrent une nouvelle programmation en 2020, pour sauvegarder l’activité dérivant de la vente des billets et des sponsors et éviter, par conséquent, le remboursement des billets.

C’est une décision très troublante, qui génère de nombreuses controverses. Cependant, pour que les tournois se jouent sur gazon, il était impossible de penser à un nouveau calendrier dans une période autre que la mi-juin à la mi-juillet. De plus, Wimbledon a sa propre assurance pour se protéger économiquement des conséquences de la pandémie de COVID-19 et ne devrait pas avoir de conséquences économiques négatives.

Angelo Binaghi, Président de la FIT (Fédération italienne de tennis) s’est exprimé sur l’annulation du London Slam: «L’annulation de Wimbledon était inévitable. En ce sens que par rapport à d’autres pays, en Grande-Bretagne, la courbe épidémiologique du virus est également en retard par rapport à ce qui s’est produit par exemple en Italie.

Il n’y a pas de courts en terre battue ou en dur à Wimbledon, mais la surface est en herbe, qui ne peut être jouée qu’à une certaine période de l’année. Ce que nous essayons de faire, ils ne peuvent plus le faire. Ils ne peuvent pas reprogrammer les tournois sur le gazon à un moment de l’année où les heures de clarté sont inférieures aux besoins de l’herbe. “

Wimbledon, le tournoi le plus attendu, le plus ancien et le plus prestigieux de la saison de tennis, reviendra en 2021 avec tous ses plus grands protagonistes, comme Roger Federer et Serena Williams.