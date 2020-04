Angelo Binaghi rêve de la dispute du Masters 1000 à Rome

Actuellement, le tennis étant arrêté en raison de la pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde, de nombreux directeurs de tournois rêvent encore de la dispute de leurs tournois respectifs et ne subissent donc pas beaucoup de pertes économiques. Angelo Binaghi, directeur du tournoi du Masters 1000 à Rome, a avoué dans des déclarations recueillies par UbiTennis que dans sa tête est toujours le différend du tournoi romain avant ou après Roland Garros. Va-t-il réussir?

Le directeur du tournoi de Rome invite à l’optimisme et rêve de la dispute du Masters 1000 italien: “Il y a de nombreuses possibilités que le Masters 1000 à Rome se déroule en 2020. Nous sommes en contact permanent avec l’ATP. Le tennis a de la chance car la grande majorité des tournois se jouent en extérieur et là la possibilité de contagion est moindre. Cela signifie qu’il sera possible de reprogrammer de nombreux tournois une fois le problème résolu. Notre objectif est d’organiser le tournoi entre septembre et octobre, avant ou après Roland Garros. “

Binaghi pourrait même jouer le tournoi sur une surface différente: “Le grand objectif est de disputer le tournoi à Rome et je n’exclus même pas de changer de place ou de surface. Tous les courts en terre battue doivent être reprogrammés à la même période. Tous jouent presque ensemble pour ne pas altérer la préparation des joueurs de tennis. Nous sommes ouverts à organiser le tournoi à l’intérieur ou à l’extérieur de Rome. Nicola Pietrangeli a remporté l’Internazionali d’Italia à Turin en 1961. Jouer en septembre ou octobre peut être mieux que jouer en mai en raison des conditions météorologiques que nous avons en Italie. “

Comprenez la décision de Wimbledon: “Tout le monde savait que Wimbledon était sur le point d’être arrêté. Le coronavirus atteindra son apogée en Grande-Bretagne deux semaines après l’Italie. Le tournoi pourrait avoir lieu en juillet, mais ils ne voulaient pas risquer de voir la situation délicate que traversent les gens.” “, a conclu l’exigence maximale du tournoi romain selon laquelle, dans des conditions normales, le tournoi devrait se jouer entre le 10 et le 17 mai 2020.

