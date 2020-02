Ce n’est pas l’année de Elina Svitolina. Nous ajoutons déjà plusieurs tournois au calendrier, dont certains très importants, et l’Ukrainien ne remonte pas le moral. Avec un record de quatre victoires et six défaites, Elina a ajouté aujourd’hui la quatrième défaite au premier tour de la saison, cette fois contre la talentueuse Amanda Anisimova, qui a été très à l’aise sur la piste centrale de Doha. Avec un double 6-3, l’Américaine a été franchement supérieure à sa rivale.

