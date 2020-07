Anisimova, ravie d’être comparée à Sharapova

Cela reste une des grandes promesses du circuit féminin. Le potentiel et le talent de l’Américain Amanda Anisimova il ne fait aucun doute et des comparaisons ont pu en résulter. Parmi eux, celui de Maria Sharapova, fait qui n’est pas gênant pour Amanda, contrairement à d’autres situations dans lesquelles les joueurs eux-mêmes nient les comparaisons. Amanda non. Pour Amanda, c’est un compliment qu’elle prend volontiers.

Annonces :

« Ça me donne confiance quand les gens me comparent à elle. Je ne ressens aucune pression. Elle est vraiment gentille et ça me donne un peu de confiance quand les gens me comparent à Maria et elle dit ce genre de chose. Elle est une athlète incroyable et a J’ai tellement accompli qu’amener les gens à croire en moi de cette façon est vraiment sympa, mais dans mon propre avenir, je veux juste être la prochaine Amanda. Nous avons nos différences, mais par rapport à elle, c’est un grand compliment. «

Habituée de très bonne heure à s’exposer aux projecteurs et à être continuellement dans les médias, Amanda avoue qu’elle a mûri très vite.

« Oui, je pense vraiment que vous mûrissez plus vite quand il y a beaucoup d’intérêt médiatique. Vous devez juste être conscient de ce que vous dites et comment vous agissez, donc d’une certaine manière, oui. Mais en grandissant en jouant au tennis, vous en apprenez beaucoup sur l’indépendance et la maturité rapide, alors je me suis préparé à cela. «

Anisimova a clôturé son discours avec ‘Sky Sports’ en admettant qu’il sera difficile de concourir sans fans mais jouer sera mieux que rien. « Je suis impatient si nous pouvons enfin jouer. Jouer sans fans sera difficile mais à la fin nous devons tenir compte du fait que nous jouons au moins et que le tournoi a lieu, nous devons donc en être reconnaissants. »