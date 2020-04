Anna Kournikova et Enrique Iglesias donnent aux fans un aperçu du temps avec leur fille Masha

L’ancienne star du tennis russe Anna Kournikova et la pop star Enrique Iglesias ont posté une photo et une vidéo d’eux avec leur troisième enfant – leur fille Masha, qui n’a que quelques semaines maintenant. Le couple est connu pour être assez privé de sa vie personnelle, mais a donné aux fans un petit aperçu de leur vie avec sa fille Masha.

Le couple est également le parent des jumeaux Nicholas et Lucy.

Kournikova est un ancien joueur du Top 10 en simple et un ancien numéro un mondial

1 en double. Elle a culminé à la 8e place du classement mondial en simple. Kournikova, 38 ans, s’est associée à Martina Hingis pour remporter les titres du Grand Chelem en Australie en 1999 et 2002, et les championnats WTA en 1999 et 2000. Le Russe a pris sa retraite à 21 ans en raison de graves problèmes de dos et de colonne vertébrale.

Elle a également été nouvel entraîneur pour la saison 12 de l’émission de télévision The Biggest Loser et en plus de son travail dans le tennis et la télévision, Kournikova est le programme «Five & Alive» de l’Ambassadeur mondial pour Population Services International, qui aborde les crises sanitaires les enfants de moins de cinq ans et leurs familles. Le couple est ensemble depuis la fin de 2001, quand elle est apparue dans la vidéo d’Iglesias “Escape”