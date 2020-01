Anna Kournikova et Enrique Iglesias sont-elles à nouveau sur le chemin de la famille?

L’ancienne star du tennis Anna Kournikova, de Russie, est enceinte de son troisième enfant avec sa partenaire de longue date et pop star Enrique Iglesias. Le couple a déjà une paire de jumeaux – Lucy et Nicholas. L’ancienne joueuse de double n ° 1 mondial a été repérée avec une «bosse» alors qu’elle passait du temps avec Iglesias à bord d’un yacht à Miami, selon le site Internet de Metro UK.

Elle était vêtue d’un sweat à capuche bleu qui lui couvrait le ventre tandis qu’Iglesias était vêtue d’un pantalon kaki et d’un t-shirt gris. Le couple n’a pas encore fait connaître publiquement ces allégations et cela peut prendre un certain temps car elle n’a pas également révélé sa grossesse précédente.

Le couple est ensemble depuis près de deux décennies maintenant. après avoir commencé à ce jour en 2001, mais ont été assez privées sur leur vie de famille. Kournikova a récemment publié une vidéo rare des jumeaux sur son compte sur les réseaux sociaux tandis que Iglesias a récemment commenté son style parental dans une interview où il a déclaré: «C’est l’un des meilleurs sentiments au monde.

[I’m more responsible]. Je roule plus lentement. Je pense à des choses stupides encore quelques fois avant de les faire. J’espère être un papa cool et facile à vivre. »Kournikova a été l’un des 10 meilleurs joueurs en simple et un ancien n ° 1 mondial en double.

Elle a pris sa retraite tôt en raison de blessures au dos, mais était devenue l’un des noms les plus connus du monde entier en raison de son tennis et de son look glamour.