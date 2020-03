Anna-Lena Friedsam affrontera Sofia Kenin dans la quête du titre

Champion Open d’Australie 2020 Sofia Kenin et Anna-Lena Friedsam jouera le choc des titres à l’Open de Lyon dimanche. Dans la première demi-finale, Friedsam a bouleversé la septième tête de série, Daria Kasatkina 6-3, 3-6, 6-2 en deux heures et cinq minutes.

Il s’agit de la deuxième finale de carrière de l’Allemande lors d’un événement WTA et la première depuis qu’elle a atteint la finale de l’Open de Linz en 2015 (perdue contre Anastasia Pavlyuchenkova). En entrant dans le match, Kasatkina avait l’avantage sur son adversaire après avoir remporté leurs deux dernières rencontres.

Cependant, Friedsam a inversé le match de manière convaincante. Après sa victoire, la joueuse de 26 ans a déclaré: «Ça fait du bien. Cela me fait sentir que tout le travail acharné a porté ses fruits. Je suis super fier “. Puis, créditant Kasatkina, Friedsam a ajouté: «C’est une grande joueuse et très solide.

Elle ne prend pas de mauvaises décisions. J’ai essayé de jouer avec mes forces. J’ai essayé d’utiliser mon pouvoir, de la repousser hors du terrain et d’aller au filet. Je pense que cela a fonctionné aujourd’hui, mais ce fut un combat difficile et une bataille difficile ». La rencontre de Friedsam avec Kenin sera la première rencontre pour les deux joueurs.

En demi-finale contre la cinquième tête de série Alison Van Uytvanck, Kenin avait besoin de trois bris d’égalité pour remporter la victoire. Après deux heures et 27 minutes de jeu, l’Américaine a gagné 7-6 (5), 6-7 (2), 7-6 (2) pour atteindre sa première finale depuis Melbourne Park.

Parlant du match, Kenin a partagé ensuite: «Ce fut un match vraiment difficile. Elle [Van Uytvanck] joué énormément. Chaque point était une bataille. Juste quelques points, quelques coups de feu ont fait mon chemin. Je connais assez bien son jeu, alors je savais ce que je devais faire.

Elle s’est beaucoup améliorée et je me suis améliorée. Je m’attendais à ce qu’elle vienne jouer au tennis et servir gros. C’était facile de s’adapter parce que je connais bien son jeu, mais la ligne de score n’a pas été facile ». Crédit photo: WTA Twitter