Anna-Lena Friedsam: “Le grand objectif pour 2020 est de rejouer au tennis”

Joueur de tennis allemand Anna-Lena Friedsam Dans une interview sur le site officiel de la WTA, elle a avoué quels sont ses principaux objectifs pour cette 2020, où pour le moment c’est une grande année pour elle, atteignant la finale du tournoi de Lyon: “Le grand objectif est de jouer le tennis (rires) Évidemment, j’ai eu un excellent début d’année et il semble que le but que je devais être en mesure de me qualifier pour les tirages principaux des Grands Chelems que je l’ai atteint, je suis très fier du début de la saison et j’espère que quand je retournerai au tennis, je pourrai revenir pour refléter ce niveau que j’ai eu “, at-il dit.

