Annabel Croft insiste sur le fait que Novak Djokovic ne devrait pas être entièrement responsable du cauchemar d’Adria Tour

L’ancienne britannique No 1 Annabel Croft a insisté sur le fait que Novak Djokovic ne devrait pas porter tout le blâme pour l’événement désastreux d’Adria Tour après son annulation au milieu d’une tempête de critiques en juin.

Djokovic a organisé un tournoi mettant en vedette certains des meilleurs joueurs du jeu, avec des foules présentes après que le gouvernement serbe a donné son feu vert pour que l’événement se déroule avec des restrictions de distanciation sociale limitées au milieu de la pandémie en cours de Covid-19.

La Serbie a signalé un nombre limité de cas de virus qui ont mis le calendrier du tennis et le monde à l’arrêt ces derniers mois, mais Djokovic, son épouse Jelena, son entraîneur Goran Ivanisevic et leurs adversaires Grigor Dimitrov et Borna Coric ont tous été testés positifs pour le coronavirus.

Milos Raonic prévient Novak Djokovic « il faudra un peu de temps pour retrouver la confiance »

Le Premier ministre serbe Ana Brnabic a insisté sur le fait qu’elle prendrait la responsabilité de la chaîne d’événements qui a envoyé des ondes de choc à travers la communauté du tennis, mais l’analyste de BBC Sport Croft pense que Djokovic était coupable de sur-ambitions plutôt que d’insouciance dans l’organisation de l’événement.

«Je n’ai pas assez de détails sur les conseils qui leur ont été donnés lors de l’organisation de ce tournoi, mais le Premier ministre serbe est sorti et blâme la technologie pour ce qui s’est passé et vous devez l’écouter et accepter ce qu’elle dit, », A-t-elle déclaré à Tennis365 dans une interview exclusive.

«Je crois qu’il l’a fait avec les meilleures intentions du monde et il essayait de donner aux gens de son pays de quoi sourire et de donner à certains joueurs une chance de gagner de l’argent après la fermeture de l’ATP Tour, mais évidemment, cela a mal tourné.

«En fin de compte, cela a fini par devenir une situation très malheureuse et nous devons tous espérer que tous ceux qui ont été infectés par le virus lors de l’événement vont bien et c’est une courbe d’apprentissage abrupte pour tout le monde que nous pouvons» t baisser notre garde trop tôt.

Djokovic et sa femme Jelena se sont révélés négatifs pour Covid-19 la semaine dernière, mais le 17 fois champion du Grand Chelem n’a pas encore confirmé s’il jouera à l’US Open du mois prochain à New York.

La BBC diffuse une série de reportages à Wimbledon sur ce qui aurait dû être les deux semaines des Championnats, avec Sue Barker présentant une émission en direct du All England Club tous les soirs à 20h sur BBC2.

Suivez Kevin Palmer sur Twitter @RealKevinPalmer

Suivez-nous sur Twitter @ T365Official.