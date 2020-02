Annacone: “Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic sont des aberrations”

28 août 2010 Paul Annacone a été embauché par Roger Federer comme entraîneur à temps plein après une période d’essai d’un mois. Grâce également à sa contribution, le champion suisse a conquis sa sixième finale ATP, le septième championnat de Wimbledon en carrière et de nombreux autres tournois.

En raison de sa chirurgie au genou, Federer perdra les 500 points de la victoire de Dubaï 2019, les 1600 points marqués la saison dernière entre Indian Wells (finale perdue contre Thiem) et Miami (victoire) et le 720 de la demi-finale à Roland Garros. L’ancien numéro 1 mondial devrait revenir à Halle en juin.

“Il vient juste d’arriver en demi-finale de l’Aussie Open par la peau de ses dents, mais il était là, et ce sont les moments pour lesquels tous ces grands vivent”, a déclaré Annacone dans une récente interview au New York Times. «Je ne suis donc pas tout à fait prêt à le radier. Et vous regardez son bilan sur gazon et à quel point son jeu est unique pour l’herbe, je ne vois aucune raison pour laquelle il ne peut toujours pas gagner Wimbledon. “

“Le grand défi de mon expérience est que plus on vieillit, plus il est difficile de revenir de quoi que ce soit”, a-t-il ajouté. “Mais ces grands de tous les temps sont des aberrations, pas la règle, donc vous risquez votre propre péril pour prédire ce qui va se passer, pour ou contre. En 2010, quand j’ai commencé avec lui, les gens se demandaient quand il allait prendre sa retraite. »