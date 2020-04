Annuler toute la saison serait une catastrophe

L’ancien n ° 18 mondial Benoit Paire se dit contre l’annulation de toute la saison. Cette semaine, l’ATP et la WTA ont prolongé la suspension de la saison jusqu’au 13 juillet au moins. L’ATP a suspendu la saison initialement pendant six semaines le 12 mars.

Comme il devenait évident qu’il n’y aurait aucun moyen de reprendre la saison en avril, l’ATP a prolongé la suspension jusqu’au 7 juin. La semaine dernière, l’AELTC a annoncé qu’elle tiendrait une réunion cette semaine pour déterminer la foi de Wimbledon.

Il est devenu évident que Wimbledon serait probablement annulé cette semaine et cela est devenu officiel ce mercredi. Maintenant que la saison de gazon est terminée et l’espoir demeure, il n’y aura plus besoin de suspensions. Cependant, plusieurs joueurs ont admis craindre que toute la saison ne soit annulée.

“Je suis vraiment contre l’annulation de la saison. Une annulation complète serait vraiment catastrophique”, a déclaré Paire à France Info, comme l’a révélé We Love Tennis France. Certains joueurs ont laissé entendre qu’il serait inutile de reprendre la saison tard dans l’année.

Cependant, le numéro 22 mondial Paire n’est pas d’accord avec cela. Lors de son entretien, le Français a indiqué qu’il n’aurait rien contre la reprise de la saison jusqu’en octobre ou novembre. Paire, 30 ans, a fait un début de saison prometteur mais sa forme a chuté.

La semaine avant l’Open d’Australie, le Français a terminé deuxième à Auckland. Mais ensuite, lors de ses cinq tournois suivants, Paire n’a jamais remporté de matchs consécutifs en ramassant cinq sorties au début du tour.