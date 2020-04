Annuler Wimbledon était la bonne décision

Boris Becker, ancien no du monde. 1, ancien triple champion de Wimbledon, et l’ancien entraîneur de Novak Djokovic ont exprimé son opinion sur l’annulation de 2020 à Wimbledon. Becker a remporté un total de six slams: à Wimbledon, il a gagné en 1985, 1986 et 1989.

Le tennis a été arrêté en raison de la pandémie mondiale causée par le Coronavirus au moins jusqu’au 13 juillet 2020. Dans une interview, Becker a exprimé son opinion sur la situation: “Wimbledon est l’un des tournois les plus importants au monde, il a un très important ce qui signifie même au niveau historique, mais son annulation est une bonne décision.

La santé vient en premier et donc je pense que ne pas jouer à ce tournoi en 2020 était la décision la plus raisonnable. Heureusement, les organisateurs ont souscrit une assurance qui contribuera à réduire l’impact économique. et grâce à cela, je ne pense pas que le tournoi ait de gros problèmes financiers. “

Boris Becker est entré au Tennis Hall of Fame en 2003. L’Allemand a remporté 49 titres en carrière et, en plus des tournois du Grand Chelem, il a également remporté trois finales ATP en 1988, 1992 et 1995. Parlant de tennis et de la pandémie de Covid-19, même le prochain Slam, l’US Open, pourrait être menacé, compte tenu de la situation dans laquelle New York et les États-Unis se trouvent aujourd’hui.

Il y a encore de nombreuses inconnues sur la saison de tennis 2020, mais on espère que les joueurs pourront revenir sur le terrain avant la fin de l’année. Toute la saison d’argile et la saison d’herbe ont été annulées. On craint également que le tennis ne reprenne pas du tout pour le reste de la saison 2020.

Pour l’instant, l’US Open figure toujours dans le calendrier du tennis. La trajectoire de la maladie déterminera le cours d’action du calendrier du tennis.