Anstasia Pavlyuchenkova se sépare de l’entraîneur Sam Symuk

La joueuse de tennis russe Anastasia Pavlyuchenkova ne travaille plus avec l’entraîneur Sam Sumyk. Sumyk a confirmé la même chose sur le site Web de WeLloveTennis. La paire travaillait ensemble depuis six mois et le Russe de 28 ans avait montré un début de saison encourageant sous Sumyk.

Pavlyuchenkova a atteint les quarts de finale du tournoi de l’Open d’Australie du Grand Chelem au début de la saison. L’entraîneur français de 53 ans avait auparavant travaillé avec les anciens joueurs numéro un mondial Victoria Azarenka et Garbiñe Muguruza, ancienne numéro deux mondiale Vera Zvonareva, finaliste de Wimbledon 2014 Eugénie Bouchard entre autres joueurs.

Sumyk a aidé Azarenka à remporter son premier titre du Grand Chelem à l’Open d’Australie de 2012 et elle est également devenue le numéro un mondial et a défendu son titre d’Open d’Australie en 2013. Avec Muguruza, il l’a aidée à remporter son premier titre de simple du Grand Chelem à l’Open de France 2016 et sa deuxième aux Championnats de Wimbledon 2017, Pavlyuchenkova a remporté deux titres juniors du Grand Chelem et est devenu le numéro un mondial junior.

1 en janvier 2006 à l’âge de 14 ans. Elle a culminé à la 13e place du classement mondial en juillet 2011. La Russe a remporté douze titres en simple et cinq titres en double sur le WTA Tour, ainsi que cinq titres en simple et huit titres en double sur la Circuit féminin de l’ITF.

Elle a atteint les quarts de finale du Grand Chelem à six reprises (à l’Open de France 2011, à l’US Open 2011, aux Championnats de Wimbledon 2016 et aux Open d’Australie 2017, 2019 et 2020).