AO Tennis 2 Review – Percer dans le Top 20

Ça fait environ neuf ans pour les matchs de tennis. Depuis le lancement de Virtua Tennis 4, Grand Slam Tennis 2 et du fantastique Top Spin 4, tous sortis entre 2011 et 2012, ce fut un terrain vague stérile pour n’importe quel jeu de tennis et encore moins un bon depuis. Au début de 2018, Big Ant Studios a tenté de résoudre ce problème avec AO Tennis, leur premier jeu de tennis. Mais même s’il avait un certain attrait, ce n’était pas tout à fait un as.

Deux ans plus tard, le studio australien est de retour avec AO Tennis 2, une suite qui s’appuie sur tout ce que les fans ont aimé du premier jeu, tout en apportant beaucoup plus à la table. La grande question est, ces améliorations font-elles finalement un grand jeu de tennis, qui vaut votre temps et votre argent et vous donne quelque chose pour combler l’écart pendant que la saison de tennis est suspendue?

Le match de rêve a malheureusement été ruiné par le double après coup.

Commençons par ma partie préférée d’AO Tennis 2 et c’est le gameplay. Frappant simplement un grand mélange de réalisme et de plaisir avec ce qu’il offre, à un niveau simple, le jeu est basique et sur les difficultés d’IA inférieures, c’est tout ce dont vous aurez besoin pour vous amuser. Si cela ne vous suffit pas, augmentez la difficulté et le jeu devient une bête différente. Savoir quand aller pour vos photos, quels plans choisir et où placer les photos deviennent tous des facteurs énormes. Chronométrez ou visez incorrectement (vous le ferez souvent au début) et vous vous retrouverez avec des taux d’erreur gagnants / non forcés terribles et perdez plus souvent qu’autrement.

Même après avoir passé beaucoup de temps avec le jeu, je me retrouve à essayer différents styles de jeu avec une variété de joueurs avec la profondeur offerte en fonction du joueur que vous choisissez, comme attaquer le tennis avec l’énorme serveur Kevin Anderson ou le tennis défensif avec le haut dix joueurs David Goffin. Tout l’aspect risque et récompense du jeu le rend non seulement difficile, mais aussi quelque chose qui vous ramène à savoir qu’il y a toujours de la place pour essayer quelque chose de nouveau et s’améliorer.

Ce n’est pas tout le soleil cependant et il y a des problèmes qui empêchent le gameplay d’être génial. Le service est extrêmement maîtrisé, si vous apprenez à bien servir avec de nombreux joueurs, vous vous retrouverez souvent à frapper un nombre d’as non réaliste et à avoir des matchs où les pauses sont comme trouver de la poudre d’or, un problème bien plus important en ligne que partout ailleurs. Entrez dans le filet sur un bon tir et il est probable que vous gagnerez le point compte tenu de la difficulté des passes qui passent et de la qualité de la plupart des volées. Heureusement, si Big Ant Studios écoute les fans, ces zones devraient être corrigées avec une mise à jour plutôt que d’attendre une suite.

Lorsque le service est trop puissant, ce n’est souvent pas très amusant.

Le mode carrière donne la possibilité de créer votre propre joueur ou de choisir un professionnel avec qui est idéal pour les personnes comme moi qui souhaitent vivre le voyage avec mon joueur préféré Novak Djokovic sans aucun intérêt à faire le mien. Il n’y a rien à dire ici, mais quelques belles implémentations de forme et de fatigue pour augmenter / diminuer la capacité d’un joueur en fonction de ses matchs et tournois précédents ajoute une belle variable pour garder les matchs intéressants. Il y a également des conférences de presse dans lesquelles on vous posera des questions avec une sélection de réponses, mais en fin de compte, il est inutile et plus déroutant pour ajouter quelque chose de pertinent au mode carrière. Globalement, c’est une implémentation assez basique d’un mode carrière, mais il fait tout ce qu’il faut.

La liste officielle des joueurs sous licence avec laquelle le jeu vient ne fait exploser personne. Outre le numéro deux mondial Rafael Nadal et le numéro un australien Ash Barty, le jeu manque gravement de grandes stars pour attirer l’intérêt des amateurs de tennis occasionnels. Pour aggraver les choses, beaucoup de modèles de joueurs sont médiocres et ne correspondent pas à ce que vous attendez d’un jeu 2020.

Du bon côté, vous pouvez facilement télécharger des joueurs créés par la communauté et, même si les modèles de joueurs semblent différents (et souvent pires que les mauvais modèles de joueurs sous licence), il suffit d’avoir accès à tous les meilleurs joueurs du monde, y compris huit fois l’Open d’Australie Le vainqueur Novak Djokovic, le vainqueur 20 fois du Grand Chelem Roger Federer et l’ancien numéro un mondial Andy Murray sont quelque chose de rafraîchissant car ce sont les joueurs que les joueurs finiront par utiliser. J’aime particulièrement la façon dont même si ces joueurs sont téléchargés, les arbitres et les présentations diront leur nom comme dans la vraie vie, une belle touche pour se sentir comme si ces joueurs ne sont pas seulement “joueur 1” et “joueur 2” comme les précédents jeux de tennis.

Les hauts et les bas des modèles de joueurs se résument en une seule image.

Le jeu offre également la possibilité de créer et de télécharger différents sites, ce qui est désespérément nécessaire étant donné le manque de terrains officiels dans le jeu. C’est agréable d’avoir des sites sur mesure pour les autres tournois du Grand Chelem et tous les tournois Masters mais à la fin de la journée, ce n’est jamais assez précis pour avoir l’impression d’être sur le court lors de cet événement. Les couleurs peuvent être précises, mais les conceptions du terrain sont toujours assez éloignées en raison de restrictions lors de la conception de vos propres stades. Même visuellement, bien que les courts de l’Open d’Australie soient l’une des meilleures parties du jeu, on ne peut pas en dire autant des autres. Pour aller de l’avant, la franchise a besoin de plus de licences, en particulier dans les événements. La licence Open d’Australie est géniale mais pourquoi pas les autres slams aussi? Si quoi que ce soit, les licences ATP et WTA devraient être prioritaires étant donné le nombre d’événements et de stades qui les accompagneraient.

Au cours des premières heures du jeu, vous adorerez voir les joueurs réagir à gagner de gros points et à frapper de mauvais coups, cela va des célébrations extravagantes de Nadal au méchant australien Kyrgios lançant sa raquette et se plaignant auprès de l’arbitre d’un mauvais appel. Après cela, la nouveauté s’use et vous en aurez plus marre de voir les mêmes réactions au point où vous souhaiteriez simplement qu’il y ait beaucoup plus de variété ou même que vous n’ayez plus à les voir.

Ce qui m’amène aux animations des joueurs lorsqu’ils jouent réellement. Ce qui m’a choqué, c’est la précision de certains traits. Nadal a son coup droit bouclé de marque qui a fière allure tandis que Monfils a son mouvement de service de type Andy Roddick juste avec moins de flexion du genou. Même avec les joueurs téléchargés, vous avez Andy Murray avec un mouvement de service précis et Richard Gasquet avec un revers qui ressemble assez à un tir magnifique, c’est dans la vraie vie.

Il y a tellement de bonnes choses ici, mais malheureusement, le jeu en jette la plupart avec de mauvaises animations ailleurs. Parfois, les animations de traits sortiront totalement de la fenêtre en faveur de traits génériques irréalistes, en particulier du côté du revers. Vous pouvez facilement passer d’un excellent point de tennis à essentiellement un ping-pong comme celui-ci en quelques secondes en fonction des coups.

AO Tennis 2, comme dans le vrai tennis, propose un système de défi pour débattre des appels avec lesquels vous n’êtes pas d’accord. Bien que cela semble cool, la fonctionnalité fait défaut, presque chaque appel est toujours correct, ce qui rend le défi plus ou moins un gadget. C’est juste une de ces choses que les jeux de tennis devraient faire sans que chaque appel soit de toute façon parfaitement précis. Une chose que j’ai trouvée drôle, c’est que même sur terre battue, vous êtes en mesure de contester les appels, quelque chose qui n’a pas encore été introduit dans les grands événements de la tournée masculine et féminine.

En parlant d’argile, il y a aussi de l’herbe pour accompagner les hardcours de l’Open d’Australie. Clay joue plus lentement et rebondit plus haut, mais il manque toujours la quantité de glissement et de mouvement que nous voyons à la télévision, vous pouvez dire à Big Ant Studios simplement peaufiné quelques choses ici et là pour le différencier du gameplay en dur. Il est clair que les surfaces sont plus distinctes à cet égard que dans le jeu d’origine, mais l’argile et l’herbe ont encore beaucoup de travail à faire pour donner à chacun une sensation vraie et unique.

Rod Laver Arena est l’une des seules choses qui a l’air magnifique

Pour conclure, le dernier jeu de tennis de Big Ant Studios offre des améliorations considérables. Les licences, l’équilibrage du gameplay, les animations et les différences dans les surfaces de terrain ne sont que quelques exemples, mais malgré tout, le gameplay de base est toujours si solide qu’il tient en quelque sorte le reste.

C’est pourquoi dans l’ensemble, je dois dire que AO Tennis 2 est sans aucun doute le meilleur jeu de tennis sur console depuis Top Spin 4. En 2011, nous examinons les améliorations apportées par le jeu original à celui-ci, il n’y a aucune raison de penser que Big Ant Studios ne continuera pas à améliorer massivement la franchise pour les versements futurs. L’avenir des jeux de tennis pourrait bien être un jeune prometteur qui vient de briser le top 20 après tout.

7/10

Photo principale:

Intégrer à partir de .