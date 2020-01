Aperçu de la demi-finale de Roger Federer contre Novak Djokovic

Roger Federer va affronter Novak Djokovic dans le match le plus attendu de la Open d’Australie 2020. La demi-finale de la demie finale sera un défi incroyable, où le maestro suisse tentera de venger la défaite de la finale de Wimbledon 2019.

Ils se sont affrontés il y a seulement deux mois, lors du tournoi à la ronde des finales ATP 2019, un match remporté par Roger Federer. Mais aujourd’hui, au mieux des cinq sets, ce sera une bataille très différente, où les énergies et la solidité mentale feront la différence.

Federer et Djokovic s’affrontent pour la 50e fois de leur carrière: en tête-à-tête, Nole mène 26-23. Sur les terrains durs, les Serbes mènent 19-18: fondamentalement, il y a un équilibre dans leurs matchs, mais dans les tournois du Grand Chelem, Djokovic mène leurs rencontres en tête-à-tête, 10-6.

En fait, il a remporté les 5 derniers matchs du Chelem de Wimbledon 2014 à Wimbledon 2020. La demi-finale de l’Open d’Australie 2020 devra tenir compte de plusieurs éléments. Novak Djokovic est le favori de la victoire. Il a atteint la demi-finale sans problème, montrant un tennis solide et constant, ce qui améliore match par match.

En outre, il a gaspillé moins d’énergie que son rival. Federer, au contraire, a dépensé beaucoup d’énergie au cours des trois derniers tours: contre Millman, Fucsovics et Sandgren, il a accumulé environ 11 heures de jeu, gagnant au cinquième set contre Millman et Sandgren et au quatrième contre Fucsovics.

Federer a également gaspillé son énergie mentale dans le défi avec Sandgren. Avec deux jours de récupération et de repos, le Suisse espère retrouver un certain avantage physique mais il entre dans le match comme l’opprimé. Il ne s’est pas entraîné mercredi alors que Djokovic en avait un.

La surface de jeu n’est pas aussi lente qu’au début du tournoi. Mais cela peut aider les deux, et pas l’un d’eux en particulier. Novak Djokovic a quelques chances de plus que Roger Federer d’atteindre la finale de l’Open d’Australie 2020, mais comme le montre Sandgren, le Suisse peut toujours écrire l’histoire, montrant que l’âge et le temps ne sont que des chiffres.