Aperçu des paris sur le tennis: 20/1: Heather Watson peut-elle doubler au Mexique?

Une autre semaine, un autre ensemble très pratique de conseils de paris sur le tennis de notre expert Derek Bilton alors qu’il donne un aperçu des événements du WTA Tour à Lyon et à Monterrey.

Novak Djokovic a maintenu son début de saison parfait justifiant les cotes pré-tournoi sur les devis lors de la victoire à Dubaï le samedi.

Cependant, la plus grande nouvelle de la semaine dernière était sûrement “Nole”, se conformant à un groupe WhatsApp exclusif avec Roger Federer et Rafael Nadal. Vous pouvez simplement imaginer les «bants»! Le chat de groupe sera appelé “Big 3 GOAT’S” (évidemment) mais cela pose la question, sur ces trois légendes, qui diable est l’administrateur du groupe?

Pour les paris, alors. Les éliminatoires de la Coupe Davis débutent à la fin de cette semaine, nous avons donc une incursion rare dans la WTA et regardons les événements à Lyon et à Monterray.

À Lyon, Sofia Kenin, championne de l’Open d’Australie, fait la une des journaux et elle est chaleureuse avec les bookmakers malgré une forme indifférente récemment. Kenin était vraiment magnifique Down Under mais a du mal à trouver une sorte de rythme depuis sa victoire choc à Melbourne Park.

Après avoir perdu contre Dayana Yastremska la semaine dernière, Kenin a admis qu’elle avait du mal à trouver son jeu. Elle a déclaré officiellement qu’elle ne sentait pas le ballon bien à l’entraînement et qu’elle tentera donc de gagner à Lyon pour un regain de confiance bien nécessaire.

Un joueur cherchant à la contrecarrer sera Caroline Garcia, l’une des multiples têtes de série de la France, dont Kristina Mladenovic, qui sera impliquée dans une égalité entièrement française avec Chloé Paquet en premier.

Mladenovic pourrait affronter sa compatriote Alize Cornet en demi-finale, mais à son meilleur niveau, Kenin regarde la tête et les épaules au-dessus des autres ici. La n ° 5 mondiale, qui a battu Garbine Muguruza pour remporter son premier titre en simple du Grand Chelem, a connu une ascension fulgurante en 2019 et a ensuite été nommée meilleure joueuse de l’année de la WTA en 2019, faisant d’elle la première Américaine à remporter le prix. également depuis Serena Williams en 1999. Elle a un prix supérieur 11/4 avec bet365 et 888 Sport et cela semble un prix à prendre malgré une forme récente sommaire.

Le tirage au sort de Monterrey a une atmosphère de vieille école, car il s’agit du premier tournoi où les anciennes n ° 1 mondiales Kim Clijsters, Venus Williams et Victoria Azarenka sont toutes nommées dans le même tirage depuis l’US Open en 2012.

Il est intéressant de noter que les bookmakers sentent qu’une victoire de Clijsters est légèrement plus probable qu’un triomphe de Vénus, mais ces deux légendes sont disponibles à plus de 16/1 si vous magasinez.

La Belge Clijsters, quadruple championne du Grand Chelem, avait été exclue du jeu pendant sept ans avant de disputer le premier match de son retour à Dubaï, où elle avait perdu contre Muguruza, finaliste de l’Open Open, lors du premier tour. Elle était compétitive si un peu rouillée dans celui-ci, mais obtient un concert difficile d’abord sous la forme de Johanna Konta. Konta v Clijsters pourrait être un cracker et il y a encore plus d’intrigue car le vainqueur pourrait faire face à Brit Heather Watson, en forme.

Watson a tiré son ancienne partenaire de double Tatiana Maria en premier. Si elle passe par là, elle jouera le vainqueur de Konta – Clijsters. Watson a remporté son quatrième titre en carrière – et le premier depuis 2016 – à l’Open du Mexique au cours du week-end et pourrait valoir un coup dans chaque sens à 20/1 si elle n’est pas trop blasée.

Watson a remporté la victoire au Mexique avec son 10e point de championnat, après avoir résisté à une réaction agressive de la jeune canadienne Leylah Fernandez pour finalement l’emporter 6-4 6-7 (8-10) 6-1.

La confiance engendre le succès et cette victoire lui aura fait du bien. Konta s’est retirée de Doha, souvenez-vous avec un genou douteux et si elle n’a pas raison, la moitié inférieure du tirage pourrait s’ouvrir. Et avec Heather ayant attendu quatre ans pour un titre, un peu comme un bus numéro 6, ne soyez pas totalement choqué si deux arrivent soudainement à la fois.

Banko’s Banker: Sofia Kenin remporte la Métropole de Lyon à 11/4 (bet365 / 888 Sport)

Le meilleur du reste: Heather Watson (aller simple) remportera la WTA Monterray à 20/1 (Paddy Power)

18+, GambleAware®, T & Cs s’appliquent.

Derek Bilton