Aperçu des paris sur le tennis: Amélioration du tir de 20/1 Tommy Paul peut être le roi de New York

Tout a pris la forme d’une poire la semaine dernière alors que nos deux conseils de paris sur le tennis ont chuté au premier obstacle. Dire que je faisais rage était un euphémisme. Comme le légendaire joueur de poker et relanceur des enfers, Stuey Ungar a dit un jour “Montrez-moi un bon perdant et je vais juste vous montrer un perdant”.

La seule chose sûre à propos de la chance, c’est qu’elle va changer, alors jetons les dés une fois de plus cette semaine alors que l’ATP monte à Rotterdam, New York et Buenos Aires.

Les joueurs qui ont un pinger d’un service vont généralement bien à Rotterdam. Les gagnants précédents incluent Max Mirnyi, Robin Soderling et Tomas Berdych. Cependant, les courts sont à faible rebond mais ne s’éclairent pas rapidement, donc les joueurs avec un peu moins de puissance et plus de ruse et de finesse ont également bien fait.

Il y a un an aux Pays-Bas, Gael Monfils a été inspiré toute la semaine, battant finalement Stan Wawrinka 6-3 1-6 6-2 pour remporter son huitième titre ATP. Et n’oublions pas que Rotterdam a été le lieu où Andy Murray a remporté son premier titre ATP 500 en 2009.

Daniil Medvedev est le favori des paris 3/1, mais il n’a pas encore atteint les sommets qu’il avait atteints dans la seconde moitié de la saison dernière et était en vérité assez décevant à l’Open d’Australie. Le Russe a fait les demi-finales la saison dernière, perdant finalement un cracker contre Monfils (ils sont tous les deux tirés au sort dans la première moitié de la semaine et Monfils devrait être confiant après avoir battu Montpellier dimanche).

Stefanos Tsitsipas est un autre à la tête des paris, mais je ne suis pas sûr que ce type de terrain soit idéal pour son jeu. David Goffin est également impliqué et il a quelques précédents ici. Le Belge a bien sûr subi un mauvais coup à l’œil après un accident anormal au Tournoi Mondial de Tennis ABN AMRO il y a quelques années, mais cet incident à part a tendance à s’amuser ici.

Goffin n’a pas réussi à se rendre à Rotterdam en 2017 en terminant deuxième du tournoi. À l’époque, Jo Wilfried Tsonga venait d’un set down pour réclamer le titre. Il a commencé cette saison avec brio et a également un titre en salle en ayant remporté Metz en 2014. Dans cet esprit, il pourrait valoir un botté de dégagement à 8/1 cette semaine.

Aux États-Unis, l’Open de New York semble grand ouvert. Reilly Opelka a été un vainqueur surprise la saison dernière et il est de retour pour défendre son titre cette semaine. Cependant, il n’a pas encore gagné de match en 2020, le numéro 38 mondial semble donc devoir dévier.

John Isner l’adore sur les terrains durs et a remporté 15 titres au cours d’une solide carrière, dont le dernier à Newport la saison dernière. Big John est deux fois demi-finaliste de l’événement, mais à 34 ans, ses années de pointe semblent être derrière lui maintenant et il semble assez court à 5/1.

Un joueur à surveiller cette saison est Tommy Paul. Il y a un an, le natif de Caroline du Nord était assis en dehors du Top 200 mais il a apprécié une fabuleuse 2019 et a bien commencé cette année.

Il a fait une apparition en demi-finale à Adélaïde et a connu son meilleur résultat du Grand Chelem à l’Open d’Australie, battant Grigor Dimitrov dans un classique en cinq sets à Melbourne lors d’une course au troisième tour. Paul était un junior hors concours et semble prêt pour une autre grande saison. Il a un tirage décent à New York et les chances de 20/1 semblent tentantes.

Enfin, l’Open d’Argentine au Club de tennis sur gazon de Buenos Aires a attiré un autre peloton décent, mais la tête de série Diego Schwartzman pourrait être blasée après sa course prolongée à l’Open de Cordoue.

Schwartzman est un ordre chaud dans les paris à 100/30 et aura un fort soutien local, mais ce n’est pas un prix que je prendrais jusqu’à ce que nous ayons une idée de quel type de forme il est. Avec Schwartzman et Cristian Garin susceptibles de dominer le sommet moitié du tirage, la valeur pourrait provenir de la moitié inférieure.

Juan Ignacio Londero est dans cette section et semble intéressant à 17/1. Londero est à un sommet de carrière n ° 50 dans le monde et à 26 ans arrive à son apogée. Les courts de la capitale argentine jouent généralement très lentement et cela conviendra à Londero, qui est un grand retourneur qui bouge bien.

Il a été un choc choc à Cordoba la saison dernière, donc sait ce que ça fait de gagner en Amérique du Sud. S’il peut dépasser la deuxième tête de série, Guido Pella, il aurait une chance exceptionnelle d’atteindre au moins la finale, donc 17/1 semble plus que juste, même si les parieurs l’attaquent dans une perspective à sens unique.

Banko’s Banker: David Goffin remportera le tournoi mondial de tennis ABN AMRO à 8/1 (Paddy Power)

Best of the Rest # 1: Tommy Paul remporte l’Open de New York le 20/1 (888 Sport)

Best of the Rest # 2: Juan Ignacio Londero (aller simple) pour remporter l’Open d’Argentine à 17/1 (888 Sport)

18+, GambleAware®, Les CGV s’appliquent

Derek Bilton

Aimez notre page Facebook et suivez-nous sur Twitter @ T365Official.