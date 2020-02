Aperçu des paris sur le tennis: Cristian Garin, spécialiste du 9/1 sur terre battue, vaut le détour à Rio

Une autre semaine chargée d’action ATP Tour avec des événements à Rio, Marseille et Delray Beach et nous avons des conseils de paris sur le tennis 9/1, 14/1 et 25/1 pour nous enthousiasmer.

Maintenant, si vous êtes le type de joueur qui aime un gros pari sur un favori avant le tournoi, Rio est probablement un événement à éviter. Rafael Nadal a remporté le tournoi inaugural ici en 2014 mais il reste la seule tête de série à avoir même atteint la finale.

Le Hongrois Laslo Dere a remporté un choc la saison dernière et il a réussi un tir de 66/1 avant le début de l’action au Brésil. C’est le seul événement ATP 500 sur le Golden Swing sud-américain, mais Nadal en 2014 à part, le Jockey Club Brasileiro a eu du mal à attirer les vraies superstars du circuit ATP ces dernières années.

Dominic Thiem est de retour cette année et il est un favori 11/10. Il y a des arguments en faveur d’une contre-aviron à cette cote. En 2017, il n’a pas perdu un set alors qu’il tentait de remporter la victoire à Rio lors de sa seule victoire en tournoi ATP cette année-là.

Cette saison, il a été sensationnel dans les dernières étapes de l’Open d’Australie, montrant des aperçus de sa meilleure forme et offrant un réel espoir qu’il pourra arrêter celui de l’emprise de Novak Djokovic, Roger Federer et Nadal.

Il a dominé depuis le fond du court pendant de longs séjours dans cette finale de Melbourne contre Djokovic avant que le Serbe ne se rallie pour le battre. S’il montre même 70% de cette forme cette semaine, il est probable que ce sera suffisant pour gagner à nouveau Rio.

Cependant, lors de ses deux dernières visites ici, il a perdu tôt, à Dere l’année dernière et à Fernando Verdasco en 2018. Il est également dans une moitié supérieure assez difficile du tirage au sort, une moitié qui comprend également Guido Pella, Casper Ruud et Verdasco.

Un meilleur pari dans la moitié de terrain adverse pourrait être Cristian Garin à 9/1. Le jeune du Chili a déjà remporté Cordoba cette saison et n’ayant pas voyagé pour disputer l’Open d’Argentine a clairement ciblé cet événement. Il a récemment atteint son plus haut classement ATP de 25 en simple plus tôt ce mois-ci et a l’air d’un spécialiste du dirt-ball qui se déplace.

Garin a un beau record sur terre battue en Amérique du Sud (a remporté 36 de ses 50 derniers matchs) et semble avoir un tirage assez docile jusqu’au moins les quarts de finale. Dans cet esprit, 9/1 semble gros, surtout si quelqu’un peut étourdir Thiem dans cette moitié supérieure à tout moment avant la finale.

A Marseille, Daniil Medvedev est tête de série et favori pour décrocher le titre Open 13 et le 5e mondial pourrait faire avec une bonne semaine après un début assez ordinaire jusqu’en 2020. Il n’a que 7-3 jusqu’à présent cette saison et a été vu pour la dernière fois perdre son premier match à Rotterdam la semaine dernière contre Vasek Pospisil. Medvedev est un joyau rare mais il n’a pas encore vraiment commencé cette saison et les chances de moins de 3/1 semblent assez maigres.

Dans la moitié inférieure, Stefanos Tsitsipas semble également faire un écart. Il est le champion en titre à Marseille et a gagné l’an dernier sans perdre un set. Cependant, il n’a que 3-4 cette saison et était clairement aux prises avec un problème d’épaule la semaine dernière.

À 14/1, la Russe Karen Khachanov semble intéressante. Il a traversé une année difficile sur le Tour, mais il aime ça à l’intérieur et a remporté Marseille en 2018 (l’un des trois titres en salle cette année-là, Moscou et Paris compris). Lorsque Khachanov a gagné à Marseille en 2018, il a crié 66/1 et s’il peut dépasser l’adversaire de R1, Aljaz Bedene ne parie pas contre lui lors d’une manche gagnante cette semaine.

Enfin aux États-Unis et à Delray Beach, où il y a un an, Radu Albot est devenu le premier Moldave à remporter un titre ATP Tour, sauvant trois points de championnat contre Daniel Evans.

Milos Raonic est à la tête des paris et a une fiche de 5-1 à vie ici. Mais il n’a pas non plus remporté de titre ATP Tour depuis 2016, date à laquelle il a gagné à Brisbane. Nick Kyrgios est la tête de série et ce sera sa première sortie publique depuis la perte de ce thriller titanesque de trois heures et 38 minutes contre Rafael Nadal au quatrième tour de l’Open d’Australie.

Kyrgios a une chance de 4/1 cette semaine et s’il est composé, il pourrait aller jusqu’au bout. C’est un gros «si» et il est difficile de défendre l’un des sportifs les plus erratiques (si doués) du monde à des prix uniques.

La saison dernière à Zhuhai, nous avons incliné Adrian Mannarino à 50/1 sur ces pages et nous sommes presque rentrés à la maison, perdant en finale. Le gaucher français pourrait valoir encore une fois un botté de dégagement à sens unique cette semaine dans ce qui semble être un champ assez large.

Mannarino a remporté sept de ses 11 derniers matchs à Delray Beach et est le type de tireur astucieux qui pourrait donner aux gros serveurs des ajustements sur le terrain. Il s’ouvre contre Soonwoo Kwon et devrait être trop aguerri pour le jeune sud-coréen. Le Français a des sacs d’expérience et les cojones pour donner aux parieurs une autre course décente à 25/1.

Banko’s Banker: Cristian Garin remporte l’Open de Rio le 9/1 (888 Sport / Paddy Power)

Best of the Rest # 1: Karen Khachanov remporte l’Open 13 Provence à 14/1 (bet365)

Best of the Rest # 2: Adrian Mannarino dans tous les sens pour remporter l’Open de Delray Beach le 25/1 (888 Sport)

Derek Bilton

