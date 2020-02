Aperçu des paris sur le tennis: Gael Force – 14/1 Gael Monfils notre choix pour faire des affaires à Dubaï

Nous avons eu une belle petite touche 9/1 lors de l’aperçu des paris sur le tennis la semaine dernière lorsque Cristian Garin a remporté Rio et une autre semaine chargée d’action ATP Tour approche, avec tous les yeux sur Dubaï et un certain numéro 1 mondial.

Novak Djokovic arrive aux Émirats arabes unis pour la première fois depuis 2016 alors qu’il cherche à remporter un cinquième titre dans le désert et à poursuivre son début impérieux (et jusqu’à présent invaincu) jusqu’en 2020.

La saison dernière, Djokovic n’a pas du tout participé au mois de février, mais quelques résultats loufoques à Indian Wells et à Miami l’ont convaincu de modifier son calendrier cette saison et le voici de nouveau aux Championnats de tennis de Dubaï en franchise de droits.

Actuellement 13-0 après avoir remporté la Coupe ATP et l’Open d’Australie, Djokovic est une cote très chaude sur favori ici, mais il n’y a aucun kilométrage à rester coincé à 4/6.

Le Français flamboyant Gael Monfils est sur une séquence de victoires (9) et il sera intéressant de voir s’il peut traduire cette forme fabuleuse récente de Montpellier et de Rotterdam à la chaleur extérieure de Dubaï.

Ce n’est pas au-delà des domaines de la fantaisie que ‘La Monf’ a une autre grande semaine. Monfils a fait les quarts et les demi-finales lors de ses deux dernières visites à Dubaï. Il est dans la même moitié du match nul que Djokovic et pourrait donc faire en sorte que le Serbe tombe en quelque sorte tôt, mais toute citation à deux chiffres sur le Français qui gagne ici pourrait valoir la peine d’être prise car il est dans la forme de sa vie.

Stefanos Tsitsipas est le deuxième favori et la star grecque a finalement retrouvé un peu de forme à Marseille, conservant le titre qu’il avait remporté l’an dernier dans le sud de la France lors d’une course impressionnante la semaine dernière.

Cependant, il a été confronté à un tirage difficile ici et son quartier est rempli de danger. C’est Pablo Carreño Busta en premier et s’il dépasse le rusé Espagnol, un affrontement avec le talent naissant Alexander Bublik regarde à nouveau les cartes (ils se sont rencontrés en demi-finale à Marseille).

Bublik semble un peu franc-tireur, affirmant la semaine dernière au journal français L’Equipe que “je déteste le tennis de tout mon cœur” et qu’il ne joue que pour l’argent. Qu’il déteste le jeu ou non, il est clair qu’il peut jouer un peu et avec Andrey Rublev également dans cette moitié inférieure, Tsitsipas a l’air de faire un écart.

En résumé, cela ressemble au tournoi de Novak à perdre, mais la valeur réside dans Monfils à 14/1. Le Français de 33 ans a raté une chance de participer à la finale de l’ATP à Londres en novembre dernier, mais il semble qu’il pourrait se qualifier cette saison après un début d’année si foudroyant, et une victoire de l’ATP 500 à Dubaï ferait tout pour lui. aucun mal que ce soit.

À Acapulco, Rafael Nadal a décidé de rejouer l’Abierto Mexicano Telcel et, comme Djokovic à Dubaï, le roi de l’argile domine les paris. L’as espagnol possède une fiche de 15-2 à Acapulco, atteignant la finale ou soulevant le trophée lors de trois de ses quatre matches au Mexique.

Il y a un an, Rafa a perdu une bataille épique au deuxième tour contre Nick Kyrgios dans un bris d’égalité en finale. Nadal n’a pas été trop élogieux de l’Aussie après que son adversaire a parcouru son répertoire complet de tours (y compris le service sous le bras), mais créditement quand c’est dû, Kyrgios a été sensationnel ce jour-là.

En effet, Kyrgios organise la meilleure semaine de sa carrière ici la saison dernière, en battant Andreas Seppi, Nadal, Stan Wawrinka, John Isner puis Sascha Zverev pour remporter le titre ATP 500. Il a joué au tennis libre, amusant et concentré et quand il est dans ce genre d’humeur, il convient à tout le monde.

Cependant, il a sauté des tournois récents à Delray Beach et à New York en invoquant une blessure, alors qui sait quel type de forme il défend pour défendre son titre. Zverev a tout le talent du monde mais a besoin de démarrer cette année et il pourrait valoir la peine d’y aller aux alentours de la marque 7/1, après avoir atteint la finale l’année dernière et remporté le double.

Enfin, Cristian Garin, un héros de cette chronique la semaine dernière à Rio, regarde l’homme à battre lors de l’inauguration du Chile Dove Men + Care Open à Santiago. Son opposition principale semble prendre la forme de Marco Cecchinato, Juan Ignacio Londero et du récent vainqueur de l’Open d’Argentine Casper Ruud, mais Garin a été en feu pendant le “ Golden Swing ” de l’ATP Tour et il peut terminer avec un épanouissement à domicile.

Le banquier de Bilko: Gael Monfils remportera le championnat de tennis Dubai Duty Free à 14/1 (bet365)

Best of the Rest # 1: Alexander Zverev remporte le Abierto Mexicano Telcel au 7/1 (888 Sport)

Best of the Rest # 2: Cristian Garin remporte l’Open Chili Dove Men + Care à 7/2 (Paddy Power)

Derek Bilton

