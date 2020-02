Aperçu des paris sur le tennis: le jeune tireur d’élite 33/1 Jannik Sinner a les outils pour vaincre Montpellier

L’ATP Tour s’éloigne sans relâche de l’Open d’Australie cette semaine, avec notamment une étoile montante qui attire l’attention de notre expert des paris sur le tennis, Derek Bilton.

La poussière peut maintenant se déposer sur ce qui était un Open d’Australie mémorable et fascinant. Au final, il n’y a pas eu de choc dans l’épreuve masculine, car Novak Djokovic a remporté un 17e Grand Chelem – malgré le fait qu’il ait été poussé à bout par Dominic Thiem lors d’une finale à couper le souffle.

Cependant, même Nostradamus lui-même aurait eu du mal à prédire une finale Sofia Kenin contre Garbine Muguruza dans l’épreuve féminine.

Retour à la routine de l’ATP Tour cette semaine puis avec trois 250 événements pour les parieurs. A Montpellier, Gael Monfils est le favori pour décrocher l’Open Sud de France. ‘La Monf’ a gagné ici deux fois (2010, 2014) et il n’y a eu en fait que deux vainqueurs non français à Montpellier au cours de la dernière décennie.

Monfils est le principal espoir français cette fois-ci et a bien fait lors du récent Open d’Australie (s’inclinant face à l’éventuel finaliste Thiem). Cependant, le non-conformiste est extrêmement incohérent et vous seriez bien en retard au fil des ans en le soutenant avec de l’argent comptant dans les tournois qu’il a préféré.

Un prix qui saute aux yeux en France est le 33/1 disponible sur Jannik Sinner. L’Italien est actuellement le plus jeune joueur du top 100 à seulement 18 ans.

Le natif de San Candido a commencé 2019 au numéro 553 dans le monde, mais après une saison très solide et cette surprenante victoire en finale ATP Next-Gen, Sinner s’est soudain retrouvé à la 79e position du classement mondial. Depuis, il a récemment enregistré sa première victoire au Grand Chelem à Melbourne et semble avoir un énorme avenir dans ce sport.

Pas moins d’autorité que John McEnroe est un fan, commentant récemment: «Jannik est l’un des joueurs les plus talentueux que j’ai vus au cours des dix dernières années. Il est très talentueux physiquement et un talent rare. »D’après ce que j’ai vu jusqu’à présent, je serais d’accord avec Johnny Mac et s’il pouvait dépasser la quatrième tête de série, Grigor Dimitrov (dont dans son quart) les parieurs pourraient obtenir une vraie course pour leur argent à 33s.

En Inde, Benoit Paire est le favori pour atterrir au Tata Open Maharashtra. Cependant, il est un autre talent gaulois qui peut être classé dans le tiroir “Erratic” et un briefing est conseillé lors d’un tournoi que Stan Wawrinka a dominé au cours de la dernière décennie.

Enfin, le Cordoba Open est le premier événement sur terre battue de 2020 et la première étape du «Golden Swing» de quatre semaines alors que le Tour traverse l’Amérique latine.

Diego Schwartzman est la tête de série, pariant jovial et il avait un Open d’Australie décent, atteignant les 16 derniers avant d’être surclassé par Djokovic. Il a gagné à Rio De Janeiro en 2018 et à nouveau sur terre battue l’année dernière à Los Cabos. Cependant, il y a plusieurs spécialistes de l’argile noueux qui sont arrivés à Cordoue cette semaine, donc Diego n’aura pas les choses à sa guise.

Guido Pella, la deuxième graine, semble certainement digne de considération par exemple. Bien qu’il soit aussi en forme que le prochain pro, Pella est également très important sur le plan psychologique du jeu et téléphone régulièrement à son psychologue lorsqu’il est absent pendant les tournois.

C’est une décision qui a également porté ses fruits car en mars 2019, il a finalement cassé son canard en finale de l’ATP (il en avait perdu quatre sur le spin) en battant Christian Garin pour décrocher l’Open du Brésil. Il a atteint un sommet en carrière de 20 au monde à la fin de l’été dernier et le gaucher a des références solides sur la terre battue. Garin est dans la même moitié (en bas) du tirage à lui cette semaine, mais après sa course vers la finale ici la saison dernière, Pella a l’air d’un joueur qui mérite d’être retenu avec 6/1.

Bilko’s Banker: Guido Pella remporte le Cordoba Open à 6/1 (bet365)

Best of the Rest: Jannik Sinner remporte l’Open Sud de France à 33/1 (Paddy Power)

