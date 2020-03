Aperçu des paris sur les Jeux olympiques de tennis: Gael Monfils en forme semble avoir un prix énorme à 100/1 pour triompher à Tokyo

Avec l’Indian Wells Masters appelé en raison de l’épidémie de coronavirus, notre gourou des paris Derek Bilton se tourne vers les paris sur le tennis pour les Jeux olympiques de 2020 à Tokyo.

Notre astuce 11/4 Sofia Kenin a fait l’affaire pour nous après avoir remporté Lyon le week-end. Ce fut un effort vraiment tenace de Kenin, qui est revenu d’un set et de 3-5 down (économisant une balle de match dans le processus) contre la qualificative Jaqueline Cristian au premier tour.

La finale a également été un suspense, alors que Kenin s’est battu pour une victoire en trois sets contre Anna-Lena Friedsam non ensemencée dans un match qui a duré une heure et 49 minutes. C’était le deuxième titre de Kenin cette saison et, par conséquent, la championne d’Open d’Australie a vu sa cote réduite pour Wimbledon.

La star américaine est désormais 14/1 pour la gloire au SW19, avec Serena Williams toujours favorite 7/1 avec 888 Sport.

Paddy Power a évalué les Jeux Olympiques, et sans surprise, Novak Djokovic est le favori écrasant 5/4. Il a commencé la saison avec une séquence de 18 victoires consécutives et, en vérité, il a semblé assez parfait jusqu’à présent. Le tennis commence à Tokyo le 25 juillet et alors que nous nous attendons à ce que Nole ait perdu au moins une partie de tennis d’ici là, le Serbe semble le candidat le plus susceptible de remporter l’or.

Roger Federer tentera également de remporter une médaille d’or insaisissable en simple masculin. Le grand Suisse, qui aura 39 ans lors des Jeux, est l’un des joueurs les plus décorés du sport, mais il n’a jamais remporté le titre olympique en simple. Andy Murray s’est avéré trop bon pour lui en 2012, mais si vous avez envie de revenir en arrière, il peut être soutenu à 4/1. Le rival espagnol Rafael Nadal est le favori 7/2 secondes.

Un joueur qui semble actuellement trop cher est Gael Monfils. Le Français est dans la forme de sa vie après un début de saison foudroyant mais est à 100/1 avec Paddy Power pour remporter Tokyo. Il a déjà pratiqué plusieurs descentes profondes cette année et s’il peut rester en bonne santé, il a l’air d’un joueur capable de provoquer un choc.

Serena est un cri 5/1 dans l’épreuve féminine. L’Américain est quadruple médaillé d’or olympique. Au cours de ses décennies de grandeur, Williams a inspiré une nouvelle génération de talents du tennis et, malgré le fait qu’elle soit maintenant à l’hiver de sa carrière, on ne pouvait pas exclure qu’elle remporte une autre couronne olympique. Bien sûr, cela dépendra de la façon dont elle le fera à Wimbledon. Si elle y gagnait, ses chances seraient réduites à la gloire olympique.

La championne en titre de l’US Open, Bianca Andreescu, continue de lutter contre un problème au genou et a subi un autre revers récent. Pourtant, malgré cela, elle reste une favorite 7/1 seconde pour remporter l’or à Tokyo.

En 2019, Naomi Osaka a annoncé son intention de représenter le Japon aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Osaka est double champion du Grand Chelem et bénéficiera d’un énorme soutien. Double citoyen du Japon et des États-Unis, Osaka est à son apogée à l’âge de 22 ans et son prix est tentant à 15/2. Cela vaut probablement la peine de la soutenir maintenant comme si elle remporte quelques tournois importants au cours des prochaines semaines, attendez-vous à ce que ces chances chutent.

Bilko’s Banker: Naomi Osaka remportera le simple olympique féminin de Tokyo à 15/2 (Paddy Power)

Le meilleur du reste: Gael Monfils remportera le simple olympique de Tokyo à 100/1 (Paddy Power)

18+, GambleAware®, T & Cs s’appliquent.

Derek Bilton

Aimez notre page Facebook et suivez-nous sur Twitter @ T365Official.