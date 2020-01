Aperçu des paris sur l’Open d’Australie: pas trop tard pour rejoindre la fête avec 3/1 Ashleigh Barty à Melbourne

C’est la deuxième semaine à Melbourne Park et Derek Bilton a des conseils plus pratiques pour votre bulletin de paris sur l’Open d’Australie.

Il n’y avait pas eu autant de chocs notables au cours des premiers jours de l’Open d’Australie. Puis vers la fin de la première semaine, c’est devenu un peu fou. Vendredi, cinq joueurs classés parmi les 10 premiers ont été éliminés lors des matchs nuls hommes et femmes, et Roger Federer semblait prêt à rejoindre le départ de masse lorsqu’il a été poussé au bord du gouffre par l’espoir australien John Millman.

Federer traînait par 8-4 dans un premier à 10 “ super tie-breaker ” dans un match fou qui avait roulé pendant plus de quatre heures, puis a soudainement trouvé un autre équipement, titubant six points consécutifs pour arracher un 4-6, 7-6 (7-2), 6-4, 4-6, 7-6 (10-8) victoire pour atteindre le quatrième tour.

J’ai lu une statistique folle après la victoire épique de Federer. Si vous remportiez chaque match de tennis que vous jouiez à l’Open d’Australie pendant 10 ans d’affilée, vous remporteriez 70 victoires à Melbourne. Le Fed-Meister en compte 100. L’homme est un monstre majestueux, et peut toujours être soutenu à 7/1 pour remporter un septième titre de l’Open d’Australie.

Rafael Nadal a dépassé Pablo Carrano Busta samedi matin en double temps rapide et l’Espagnol est au meilleur prix 9/2 avec Paddy Power pour remporter son premier Grand Chelem Down Under depuis 2009.

Les affaires ont continué comme d’habitude pour Novak Djokovic, qui n’a montré aucun signe qu’une blessure au bras gênante qui a ruiné ses plans lors du dernier tournoi majeur de New York le dérange. En conséquence, il est au 8/11 avec Paddy Power et bet365 et affrontera ensuite le joueur de ligne argentin Diego Schwartzman.

Notre gros titre, Daniil Medvedev, est toujours aussi solide, et bien qu’il ait effectué plusieurs changements stables, si spectaculaires jusqu’à présent, son prix n’a pas bougé (toujours 8 avec Paddy Power).

Notre autre choix, Stefanos Tsitsipas, est parti. Milos Raonic a éliminé le numéro 6 mondial en deux sets, remportant 7-5, 6-4, 7-6 (2). Dès le début, le Canadien était aux commandes du match et n’a pas permis au champion Nitto ATP Finals 2019 un seul point d’arrêt. Parfois, il suffit de lever la main et de dire «trop bien».

Nick Kyrgios, un moteur dans le pari, était disponible gratuitement à 33/1 ou mieux avant le début de l’action lundi. Sa victoire samedi contre Karen Khachanov a été impressionnante et il est désormais 20/1 avec Paddy Power. Un quart de finale Kyrgios contre Nadal serait formidable. En tant qu’interprètes, nous aimons regarder les deux joueurs mais aussi en catimini nous aimons aussi le fait qu’ils ne s’aiment vraiment pas. Annoncez des feux d’artifice!

C’était un carnage dans l’épreuve féminine avec Serena Williams (soupir) et Naomi Osaka qui se sont toutes les deux levées tôt.

Serena, un tournoi bien soutenu, a été stupéfait par Qiang Wang. Lorsque la paire s’est rencontrée à l’US Open à la fin de l’été, Wang a remporté un seul match et 15 points. Cependant, elle a été inspirée cette fois-ci pour laisser les rêves de Williams en lambeaux et les bookmakers se réjouir.

Après son bouleversement remarquable de championne en titre de l’Open d’Australie et n ° 3 mondiale d’Osaka, Coco Gauff est désormais 14/1 pour remporter le titre Down Under.

La sensation de 15 ans était 40/1 avant le coup d’envoi de l’Oz Open, mais elle était sur le point contre Osaka, gagnant assez confortablement à la fin.

Alors que les chances de tournoi de Gauff ont inévitablement diminué, la plupart des couches ne sont pas confiantes qu’elle traversera son prochain match contre Sofia Kenin. Elle a des chances de battre Kenin (mais bizarrement encore quelques points de moins que l’Américaine dans le pari pur et simple).

Ash Barty est le nouveau favori clair et quel gagnant populaire elle serait. La concentration, l’intensité, la technique, la faim. Barty a semblé inquiétante au cours de la première semaine et même si son bilan choquant à son Grand Chelem «à domicile» est un souci, elle a l’air d’un botté de dégagement à ce stade à 3/1.

C’est Alison Riske ensuite pour l’Australien, qui a regardé en grand contact jusqu’à présent. À son arrivée à Melbourne, Barty a remporté son premier titre WTA à domicile à l’Adelaide International et nous estimons qu’elle peut décrocher ce qui se traduirait probablement par la plus grande victoire de sa carrière cette semaine.

Banko’s Banker: Ash Barty remporte l’Open d’Australie à 3/1 (bet365)

* Déjà conseillé – Daniil Medvedev remportera l’Open d’Australie à 8/1 (Paddy Power)

