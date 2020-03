Aperçu des qualifications pour la Coupe Davis

Le passage à un nouveau Coupe Davis qui a commencé en 2019 est déjà irrémédiable et irréversible. Madrid sera à nouveau le théâtre d’une semaine de tennis en novembre au cours de laquelle les meilleurs pays du monde se battront pour conquérir le précieux Salad Bowl dans son nouveau format. Avec les quatre demi-finalistes de l’année dernière (Espagne, Canada, Russie et Grande-Bretagne) plus les deux invitations de l’ITF (France et Serbie) ayant leur présence garantie, 24 puissances se réunissent vendredi et samedi pour obtenir leur ticket aux finales de la Coupe Davis, complétant ainsi le tirage au sort final. Au cours de ces deux jours, nous pourrons expérimenter à nouveau, bien qu’en format compressé (matchs au meilleur de trois sets et sur deux jours), la sensation de jouer à la maison, devant votre public, ou de tout affronter et d’essayer de trouver le écrasé en tant que visiteur. Nous avons lancé douze qualifications qui devraient être égalées et passionnantes.

Croatie vs Inde – Dom Sportova, Zagreb – Indoor Hard Track (Rebound Ace)

Le champion de la dernière Coupe Davis dans son ancien format joue sa présence à Madrid avec l’avantage de jouer à domicile, mais sans la profondeur d’effectif qui les a toujours caractérisés. Commandé par un Marin Cilic qui traverse un état de forme irrégulière, son favoritisme repose avant tout sur un double où ils ont deux spécialistes (Pavic et Skugor). L’équipe indienne tentera de titiller les Balkans lors des affrontements contre leur deuxième épée (Borna Gojo), en s’appuyant également sur les éternels Paes et Bopanna pour surprendre les couples. Le favoritisme croate, mais attention aux doubles qui pourraient décanter l’équilibre d’un côté ou de l’autre.

Hongrie vs Belgique – Fonix Hall, Debrecen – terre battue intérieure

Les Hongrois n’ont jamais été aussi proches de se faufiler parmi les meilleurs. Les moments de forme marquent une égalité où les Belges n’auront pas leur leader, David Goffin. Tout le poids tombe alors sur un Kimmer Coppejans dont la meilleure surface est la terre, mais qui doit devenir fort face à deux joueurs sur une lancée: Attila Balazs (demi-finaliste à Rio) et Marton Fucsovics. Kimmer, cependant, sait déjà ce que c’est que d’être le héros de son pays, remportant ses deux points individuels en tant que visiteur l’année dernière contre le Brésil. Les Belges voudront également affirmer leur plus grande chimie en double, avec un partenaire bien établi dans le circuit (Gille / Vliegen) qui a également battu Melo / Soares contre un pronostic similaire dans des circonstances similaires l’an dernier. Malgré cela, et en raison du poids des individus, l’échelle s’incline légèrement pour les Magyars.

Colombie vs Argentine – Palais des sports, Bogotá – terre battue intérieure

Les pertes de Pella et Schwartzman correspondent à une cravate pleine d’inconnues. Juan Ignacio Londero sera-t-il à la hauteur de son premier match nul en Coupe Davis? Des joueurs comme Leo Mayer ou Santiago Giraldo vont-ils surmonter leur forme basse lorsqu’ils sont enveloppés dans une atmosphère totalement différente de celle du circuit ATP? Pour la qualité et la profondeur, l’équipe argentine semble être un niveau au-dessus, mais la localité et le fait d’avoir Cabal et Farah comme paire de doubles seront les bases sur lesquelles la Colombie veut se sentir à nouveau importante. Pour l’Argentine, le retour aux qualifications au-delà du Groupe 1 serait un désastre, donc le drame et la tension semblent inévitables dans le duel latino-américain des qualifications.

États-Unis vs Ouzbékistan – Neal S. Blaisdell Center, Honolulu, Hawaii – Piste intérieure dur (Laykold MF4)

En théorie, l’un des qualificatifs les plus inégaux. Les Américains se dirigent vers le 50e état de l’union pour transformer ce qui devrait être un processus en parti. Avec les frères Bryan jouant leur dernière cravate Davis, seul un véritable coup de cœur de Denis Istomin et quelques secondaires inattendus (le jeune Khumoyun Sultanov, 21 ans et # 305 du monde est la deuxième épée ouzbèke) pourraient empêcher le pays des étoiles et des rayures, il se faufile dans la finale de Madrid. Bonne opportunité, en plus, pour la nouvelle génération Yankee de commencer à susciter l’intérêt du fan moyen: Taylor Fritz, Reilly Opelka et Tommy Paul disent qu’ils sont présents à Honolulu.

Australie vs Brésil – Memorial Drive Tennis Club, Adelaide – Hard Court (GreenSet Academy)

Avec Nick Kyrgios et Alex de Miñaur formant un tandem (comme dans la Coupe ATP), l’égalité serait presque impossible pour le Brésil. Mais les blessures et les malaises physiques ont voulu les séparer de la date de l’équipe, et ce sera Jordan Thompson et John Millman qui porteront la responsabilité sur leurs épaules. Même sans avoir ses premières épées, l’Australie a un net favoritisme, à la fois pour la qualité de ses singles (supérieurs sur piste difficile à Monteiro et d’un Seyboth Wild qui vient de semaines exigeantes sur terre battue) et de ses doubleurs (les pairs s’associeront avec Duckworth, tandis que le Brésil commence sur le papier avec Marcelo Demoliner comme seule pièce fixe du couple). La confiance en soi des jeunes et le fait de ne rien avoir à perdre, les clés du Brésil.

Italie vs Corée du Sud – Cagliari Tennis Circle – terre battue

Malgré la présence de Fabio Fognini, le lien entre les Italiens et les Sud-Coréens a un arôme certainement décaféiné. Le coronavirus, d’une part, obligera les deux équipes à jouer sans spectateurs, retirant l’éliminateur de sa composante essentielle; d’autre part, l’Italie présente une équipe bien supérieure. Les Coréens sont des joueurs ayant peu d’expérience sur les terrains en terre battue, et plus s’ils n’ont pas la présence de leur meilleur joueur dans le classement (Soonwoo Kwon) ou de leur fils prodigue (Hyeon Chung). Bonne opportunité pour des joueurs comme Mager ou Sonego de s’avancer et de convaincre l’entraîneur d’être dans une éventuelle finale à Madrid.

Allemagne vs Biélorussie – Castello Düsseldorf, Düsseldorf – Terrain dur intérieur (Grand Prix Greenset)

Depuis l’époque de Max Mirnyi Belarus, il n’a pas profité d’une équipe aussi profonde et puissante pour affronter un qualifié aussi important. Ilya Ivashka et Egor Gerasimov sont des joueurs qui se sont installés sur le circuit ATP, les Challengers se déplaçant à l’arrière-plan et capables de donner plus qu’une surprise aux joueurs avec un meilleur classement qu’eux. L’Allemagne démarre avec un gros avantage: le double, grâce au couple champion de Roland Garros (Krawietz / Mies). Le grand état de forme de Jan-Lennard Struff est un autre argument convaincant, mais sa facilité à s’effondrer mentalement dans des situations de pression soulève des duels individuels beaucoup plus même qu’ils ne le semblent sur le papier.

Kazakhstan vs Pays-Bas – National Tennis Center, Nur-Sultan – Indoor Hard Court (Greenset Grand Prix)

Un classique de la compétition par équipe au cours de la dernière décennie, le pays asiatique n’a pas pu passer la phase de groupes dans le nouveau format et cherchera à revenir dans l’élite face à une Hollande quelque peu diminuée. Robin Haase est descendu dans les rangs des Challengers pour obtenir le tir et la confiance, tandis que Tallon Griekspoor n’a pas commencé 2020 sous sa meilleure forme. De l’autre côté, ils auront un Bublik au meilleur moment de sa carrière, le Kukushkin toujours solide et un double qui a déjà donné plus d’une surprise dans cette compétition (Golubev / Nedovyesov). Sans être énorme, avantage pour les locaux.

Slovaquie vs République tchèque – AXA Arena NTC, Bratislava – terre battue intérieure

Il y a longtemps, ces deux pays vivaient ensemble sous le même drapeau, sur la même terre. Dans d’autres disciplines comme le football, ce serait un duel avec des colorants politiques marqués. Les deux nations émergentes de l’ex-Tchécoslovaquie se font face, et il est clair que les temps étaient meilleurs, mais le prix en jeu est important, car aucun de ces deux territoires n’était à Madrid l’année dernière. Deux classiques tels que Jiri Vesely et Lukas Rosol mènent l’expédition tchèque, tandis qu’Andrej Martin sur sa meilleure surface et un couple avec deux doubleurs expérimentés (Zelenay / Polasek) sont les principaux atouts de l’équipe locale.

Austria vs Uruguay – Steiermarkhalle Schwarzlsee, Graz – Indoor Hard Track (Rebound Ace)

Le pays de Charrúa doit faire le miracle s’il veut accéder à la phase finale de Madrid. Contre lui, il joue, en particulier, la surface très rapide choisie par le pays d’Europe centrale, surtout si l’on tient compte de l’expérience passée sur les terrains durs australiens de la Coupe ATP. Bien qu’il n’ait pas la présence d’un Thiem qui s’entraîne déjà en La Californie, Dennis Novak et un double champion Challenger en 2020 (Jurij Rodionov) sont plus que des atouts importants pour l’Autriche, tandis que l’Uruguay s’accroche à un week-end magique de Pablo Cuevas, qui triplera les tâches puisque son capitaine l’a sélectionné pour Jouez au double avec Ariel Behar.

Japon vs Équateur – Bourbon Means Dome, Miki – Hard Track (DecoTurf)

Avec Nishikori en convalescence et Nishioka inquiet de ne pas contracter le coronavirus, les pourcentages sont égalés dans un match nul qui se jouera sans public. L’Équateur a besoin que ses joueurs, qui donnent d’excellentes performances au Challenger depuis plusieurs années, fassent ce pas supplémentaire pour avoir des possibilités; en sa faveur, il joue qu’ils ne sont pas allergiques aux courts en dur, puisque Emilio Gómez et Roberto Quiroz sont passés par l’université américaine. Les doubles pourraient être clés et là, l’équipe sud-américaine n’est pas mal servie non plus (Escobar et Hidalgo sont des habitués des doubles de niveau Challenger), bien que la légère supériorité soit toujours pour un set japonais assez équilibré.

Suède vs Chili – The Royal Tennis Hall, Stockholm – Indoor Hard Court (Greenset Grand Prix)

Les frères Ymer ont la meilleure chance de leur carrière de retourner en Suède où elle a toujours été: la première catégorie de tennis en équipe. La nation Borg, Edberg et tant de légendes semble voir la lumière au bout du tunnel, sa dernière pierre d’achoppement étant un Chili capitaine de Massú mais sans ses deux grandes étoiles. La jeunesse et la confiance en soi de Tomás Barrios et Ale Tabilo, qui ont déjà réalisé une excellente semaine de doublé dans le tournoi de Santiago, sont l’espoir pour une nation qui se remet lentement des heures creuses.

