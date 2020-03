Apostolos Tsitsipas revient sur sa relation avec Stefanos

Apostolos Tsitsipas forme son fils Stefanos depuis son plus jeune âge et a beaucoup contribué à l’essor du joueur de tennis grec. Le vainqueur des finales ATP 2019 a déjà atteint une demi-finale à l’Open d’Australie et cette année, il a gagné à Marseille pour la deuxième fois consécutive.

«L’amour ne signifie pas que nous devons toujours passer par le succès, les titres et l’argent. Vous savez, ces choses vont et viennent. L’amour est censé être quelque chose d’un peu différent. Peut-être un peu plus comme “Je t’aime”.

J’aime être avec vous, vous voir concourir et apprécier ce sport. Peut-être que c’est le secret derrière cela “- a expliqué Apostolos dans une récente interview avec Tennis TV. Novak Djokovic a également parlé du potentiel de Tsitsipas:” J’adore le fait qu’il soit plus qu’un simple joueur de tennis et qu’il cherche toujours à apprendre de l’expérience et pour comprendre quelque chose de nouveau sur lui-même afin qu’il puisse s’améliorer, s’améliorer.

C’est pour moi un trait de champion, de quelqu’un qui a à coup sûr un grand potentiel pour être n ° 1 du monde et gagner des tournois du Grand Chelem et être un grand ambassadeur de notre sport. Il l’est déjà, mais il a un grand avenir devant lui, j’en suis sûr.

Il est jeune du point de vue du sport professionnel, mais il est là. Il est très intelligent, très sage. Les parents, les membres de la famille, les personnes les plus proches de votre vie qui sont là depuis le premier jour sont votre plus grand soutien.

Bien sûr, ils veulent le meilleur pour vous. Je connais ses deux parents. Ce sont des gens sympas. Ils se soucient vraiment qu’il soit le meilleur joueur de tennis qu’il puisse être et aussi la meilleure personne qu’il puisse être. Je pense qu’ils font un très bon travail ».