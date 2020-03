APPRENEZ À GAGNER MÊME LORSQUE VOUS MANQUEZ

D’après ce que nous voyons, la nouvelle génération de champions, à bien des égards, a du mal à imiter les actes des Big Three: Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Cette lutte est visible dans leur comportement sur le terrain et dans leur capacité à gérer la frustration.

Pour moi, le thème est fondamental. Il ne suffit pas de bien jouer pour être le monde non. 1: il faut aussi – j’ose dire avant tout – acquérir la capacité d’affronter les bons moments. À cet égard, un match hautement symbolique a été le match Rafa Nadal-Daniil Medvedev lors du dernier match des finales ATP, à Londres.

Medvedev menait 5 à 1 dans le troisième set, au service de Nadal, il avait une balle de match. Grâce à un joli ballon court et à son caractère, Nadal a ramené le match à la maison. Le Russe menait toujours 5 à 2 avec deux points de rupture. Pourtant, il a perdu la partie, il a changé le ton du match en devenant ironique et en faisant des gestes irrespectueux dans son coin, comme pour les féliciter du mauvais travail et des mauvais conseils qui lui ont été donnés avant le match.

Au contraire, Nadal, bien que clairement désavantagé, est allé s’asseoir sur sa chaise avec des pas rapides, pour profiter du temps à sa disposition, récupérer de l’énergie et garder ses pensées en ordre. En regardant le match, ma première pensée a été qu’avec une telle attitude, le Russe risquait de perdre le match.

La prédiction était moins risquée qu’il n’y paraissait. Accablé par la frustration évidente (pour quoi?), Medvedev – dont le visage semblait déformé par un sourire ironique et amer – continua de se plaindre, se moquant de son coin avec une satisfaction dramatique et perdant le match.

À travers le champ, Nadal s’est encouragé, ce qui, surtout, il n’a jamais cessé de le faire. Pas même en tirant de l’arrière 5 à 1 contre son adversaire. Après s’être retrouvé, en quelques minutes, à 5-6 et 0-30 à son service, avec un coup dans le bas du dos provoqué plus par la colère que par une véritable réaction, le joueur de tennis russe a atteint le bris d’égalité.

À ce stade, cependant, l’inertie du jeu avait changé. Nadal n’a pas manqué de revendiquer sa victoire. Quelle était la morale? Avant cela avec les coups, Nadal a gagné ce jeu de caractère, c’est-à-dire en sachant accepter les difficultés et les combattre, quand tout semblait perdu.

Medvedev, quant à lui, a perdu parce qu’il n’a pas pu surmonter la frustration d’une balle de match qui s’était évanouie au service de l’adversaire, et l’a emportée jusqu’à la dernière poignée de main. Comme les vieux champions (pour ainsi dire) le savent très bien, savoir se comporter n’est pas seulement une question d’éducation – qui, pour ceux qui sont pris en exemple par des milliers et des milliers d’enfants, devrait avoir son importance – mais aussi de professionnalisme et efficacité.

En défense partielle de Medvedev: avoir une bonne attitude est l’une des choses les plus révélatrices du tennis et ce qu’il faut entraîner. Une technique extraordinaire ou une grande condition athlétique sont de peu d’utilité si l’on s’effondre face à des difficultés.