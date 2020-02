«Après 16 ans, je me souviens encore quand j’ai affronté Roger Federer pour la première fois»

Rafael Nadal cherchera le 85e titre ATP samedi soir à Acapulco, rencontrant le jeune Américain Taylor Fritz dans la bataille pour le trophée. Faire face à une légende à un jeune âge n’est jamais facile et Rafael Nadal sait tout cela, devenant le numéro un mondial.

2 à l’âge de 19 ans et ayant une chance de rivaliser avec les rivaux les mieux classés dès les premiers jours professionnels. En 2004, les joueurs nés en 1986 et 1987 faisaient encore leurs premiers pas sur le circuit professionnel, mélangeant les épreuves juniors avec des Challengers et des excursions occasionnelles sur le circuit ATP.

Eh bien, presque tous. Rafael Nadal était un type de compétiteur un peu différent, faisant des pas de géant vers la place dans le top 100 en 2003 et entamant la saison prochaine dans le top 50, toujours à l’âge de 17 ans!

Le natif de Majorque était un mélange parfait de force physique incroyable déjà à un si jeune âge, de détermination illimitée, de talent et de résolution pour s’améliorer à chaque match, atteignant la première finale de l’ATP à Auckland dans la deuxième semaine de la saison.

Rafa a perdu contre Dominic Hrbaty 4-6, 6-2, 7-5 mais cela ne l’a motivé qu’à travailler encore plus dur, marquant de belles victoires à l’Open d’Australie, à Milan, à Dubaï et à Indian Wells, presque toujours comme de loin le plus jeune joueur dans le tirage au sort.

Nadal a battu un ancien champion de Wimbledon, Goran Ivanisevic, au deuxième tour de Miami, organisant une rencontre avec le n ° mondial nouvellement couronné. 1 Roger Federer le 28 mars dans ce qui a été le premier chapitre de l’une des plus grandes rivalités que le monde du tennis ait jamais connues.

À l’âge de 17 ans, neuf mois et 25 jours, Rafael Nadal a marqué un triomphe sensationnel 6-3, 6-3 en seulement 70 minutes pour devenir le plus jeune joueur depuis le début du circuit ATP en 1990 qui a réussi à vaincre le meilleur joueur dans le monde.

Malgré la qualité évidente et la volonté de fer, personne n’aurait pu voir cela arriver, pas contre le joueur qui a remporté l’Open d’Australie, Dubaï et Indian Wells et qui n’a perdu qu’un seul match depuis le début de l’année. Une semaine auparavant, Roger avait remporté le titre à Indian Wells et n’avait que quelques jours pour récupérer physiquement et se préparer pour Miami, ressentant des signes de maladie et de fièvre et n’ayant jamais l’air bien sur le court.

Le Suisse a à peine survécu à un défi de Nikolay Davydenko lors du tour précédent et n’avait plus rien dans le réservoir pour le jeune Espagnol, s’inclinant en deux sets et envoyant un adolescent jusqu’aux 16 derniers. Tout cela mis à part, nous ne devrions rien prendre Le triomphe de Nadal car il était certainement impressionnant, jouant sans aucun signe de nervosité et faisant à peu près tout sur le terrain, du choix des bonnes tactiques au lancement de tout ce qu’il avait sur Roger vaillamment.

Rafa a fait d’énormes dégâts avec son coup droit de coup droit qui a rebondi haut et a pris du temps sur les tirs de Federer, car le Suisse ne s’est jamais habitué à son rythme habituel. La défense de l’Espagnol était déjà l’une des meilleures du jeu, construisant une forteresse autour de la ligne de base qui était presque impossible à pénétrer.

Il ne s’est pas appuyé uniquement sur cela, cependant, attaquant chaque fois qu’il le pouvait et jouant des points bien construits au filet, mélangeant bien les tirs pour garder les rallyes sur sa raquette, ne permettant jamais à Federer d’intervenir et de prendre en charge son coup droit. .

Nadal a lutté avec son revers, bien que cela ne puisse pas lui faire beaucoup de mal puisque Roger a joué en dessous de son niveau, subissant une perte plutôt inattendue. Le service de Nadal lui a donné un énorme avantage lors de la première rencontre avec Roger, sans jamais faire face à une chance de pause ou à deux dans ses matchs, avec une salle pour jouer plus agressivement au retour, ce qu’il a fait.

De plus, Rafa a servi à 81% et a remporté 31 des 39 points après avoir obtenu le premier service, des chiffres impressionnants pour un joueur dont le tir initial n’était pas une arme de choix dans son arsenal. Le deuxième service de Nadal a fonctionné comme un charme (il n’a dû jouer que neuf points sur un service plus faible, cependant), perdant 12 points en neuf matchs avec service, ce dont il n’aurait pu rêver avant le début du match.

D’un autre côté, Roger n’a pas pu suivre ces chiffres derrière son service, perdant près de 40% des points et devant jouer contre sept points de rupture, se cassant trois fois, ce qui était tout ce dont Nadal avait besoin pour ramener la victoire à la maison.

Federer avait 16 vainqueurs de service, Rafa retournant les autres services sans problème et obtenant l’avantage immédiat dans les rallyes, renvoyant les balles au revers de Roger, en particulier dans le deuxième set, et restant fort dans le reste de l’échange.

Rafa a terminé la rencontre avec neuf vainqueurs de service et a eu un avantage de 14-11 dans les vainqueurs sur le terrain, frappant avec plus de variété que son rival qui n’avait que deux gagnants en dehors de son coup droit. Le Suisse a pulvérisé 17 fautes directes, 12 de son aile plus forte, tandis que Nadal est resté sur 14, principalement grâce à son revers.

L’Espagnol a forgé la plus grande différence dans le segment des erreurs forcées, frappant seulement trois de son revers tandis que Roger a compté jusqu’à 16, une autre belle illustration de qui était le joueur le plus agressif et qui avait le dessus dans les rallyes.

Federer avait l’avantage sur les points les plus courts jusqu’à quatre coups (31-27) grâce à ces vainqueurs de service, mais tout le reste était du côté de Nadal. Rafa a démoli l’adversaire dans les rallyes de milieu de gamme de cinq à huit tirs, prenant 20 sur 27 et a également remporté 11 des 16 points les plus longs pour rendre sa victoire nette comme un coup de sifflet.