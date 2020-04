«Après avoir battu Pete Sampras, je peux peut-être gagner le titre»

L’ancien champion junior Roger Federer est arrivé à Wimbledon 2001 sans aucune victoire au All England Club au niveau principal, changeant cela dans les deux prochaines semaines pour atteindre le quart de finale. Au quatrième tour, le Suisse a renversé le champion en titre et la légende vivante de Wimbledon Pete Sampras après un incroyable cinq sets qui a duré trois heures et 41 minutes, restant composé dans les phases finales du décideur pour décrocher la victoire la plus significative de sa carrière jusqu’à ce point.

Pete a marqué 56 victoires lors des 57 dernières rencontres à Wimbledon, dominant l’épreuve depuis 1993 et ​​recherchant la huitième couronne malgré le fait qu’il n’avait pas une grande saison derrière lui, luttant également lors des tours précédents pour armer Roger de confiance.

Après avoir abandonné le troisième set, l’Américain a retrouvé le rythme au quatrième pour ne perdre que huit points en six matchs de service et l’emporter 7-2 dans le tie-break, créant un décideur et reprenant de l’élan. Créant deux occasions de pause à 4-4 dans le match décisif, Sampras a eu une occasion colossale de voler la victoire et de rester invaincu dans les cinq matchs du All England Club, nié par Federer qui a tiré de merveilleux coups pour ramener le match à la maison, en restant sur le côté positif du tableau de bord et assurer la victoire avec une pause à 6-5.

“Physiquement, je me sens beaucoup mieux cette année, délivrant un excellent tennis sur de gros points et repoussant autant de chances de pause que Pete avait. Mon service s’est amélioré; sur l’herbe, je peux servir et voler maintenant, quelque chose dont je n’étais pas capable auparavant .

Quelques joueurs, quelques entraîneurs, mes amis et moi-même, nous pensions tous que je pouvais le battre. Je savais que j’aurais une chance mais je n’étais pas sûr à 100%; il était toujours l’homme à battre sur l’herbe. Ce qui m’a vraiment inquiété au quatrième set, c’est cette volée que j’ai ratée à 1-1 lors du bris d’égalité, ce qui a propulsé l’élan de son côté du terrain après cela.

Pourtant, je savais qu’il y avait le cinquième set si je perdais le bris d’égalité et j’allais bien avec ça, me sentant bien physiquement et sans signe de pression. Lorsque j’ai perdu deux points de rupture lors du neuvième match du décideur, j’avais peur parce que j’avais l’impression qu’il augmentait son jeu, commençait à faire des retours et à me faire jouer.

Là, j’ai été terrifié pendant un certain temps, mais j’ai survécu et je suis revenu fort. La demi-volée que j’ai jouée lors de ce neuvième match a été énorme. J’avais peur quand je devais faire face à un point de rupture. Je me suis juste dit: “Sois agressif, va sur le net.”

Ouais, je suis arrivé avec une bonne demi-volée, je l’ai fini du revers. Je pense que là où j’avais un peu peur, c’était sur l’autre point de rupture, ce deuxième service, il l’a joué à son coup droit. Il avait un coup droit courant. J’étais content qu’il ne soit pas arrivé.

Je pense que ce match me donnera autant de confiance que possible; c’est la plus grande victoire de ma vie. Maintenant, je vais jouer Tim Henman ou Todd Martin si c’est exact. Je les ai déjà joués auparavant, même si je n’ai jamais battu Henman. Après avoir battu Pete, je pense que j’ai peut-être une chance de remporter le titre; Je ne sais pas.”