Après avoir perdu contre Roger Federer, Stefanos Tsitsipas revient en finale à Dubaï

N ° mondial Stefanos Tsitsipas jouera la 11e finale de l’ATP, battant Daniel Evans 6-2, 6-3 en une heure et 21 minutes. Stefanos a connu un début de saison lent, ne remportant que trois matches avant Marseille la semaine dernière et allant jusqu’en France pour défendre le titre revendiqué il y a un an.

Désormais, Stefanos aura également l’opportunité de remporter un autre trophée à Dubaï, s’inclinant en finale contre Roger Federer il y a un an et espérant aller encore plus loin samedi contre Novak Djokovic ou Gael Monfils. Participant à sa première demi-finale de l’ATP 500, Evans n’a pas pu suivre le rythme du rival, ne prenant que dix points en huit matchs aller-retour pour rester à l’écart des chances de pause, ressentant de la pression derrière le tir initial et se brisant quatre fois sur dix occasions données à Stefanos.

Le Grec avait 21 vainqueurs et 15 fautes directes, contrôlant le rythme et restant fort du début à la fin. Les deux joueurs ont bien servi dans les quatre premiers matchs pour rester verrouillés à 2-2 après 12 minutes, avec Tsitsipas décrochant un gagnant de retour revers dans le prochain match pour prendre une pause et forger le premier avantage.

Le jeune a confirmé une pause avec une prise en main amoureuse grâce à un vainqueur de la volée, assurant une autre pause lorsque Daniel a pulvérisé une erreur de coup droit pour gagner une avance de 5-2, clôturant le premier match avec un as au huitième match pour un 6-2 après 34 minutes. .

Face à quatre chances de pause au début du deuxième set, le Britannique a repoussé tout avec quelques coups courageux, ruinant cet effort deux matchs plus tard lorsque son coup droit a dépassé la ligne de base pour subir une pause et pousser Stefanos 2-1 devant.

Un vainqueur de service a envoyé Tsitsipas 3-1, tirant trois gagnants de service à 3-2 pour rester en tête. Trois vainqueurs affrontent le Grec une autre prise confortable pour une avance de 5-3, scellant l’accord avec une autre pause dans le match neuf pour établir le dernier affrontement contre Novak Djokovic ou Gael Monfils.