Après cette période, la vie sera divisée en avant et après

Nicolas Massu, l’ancien médaillé d’or olympique et l’actuel entraîneur de la star du tennis autrichienne Dominic Thiem, a déclaré que la vie des êtres humains sera divisée en avant et après la pandémie de coronavirus. S’adressant aux médias chiliens, l’homme de 40 ans a déclaré que la situation était très difficile pour de nombreuses personnes à travers le monde et qu’il était chez lui avec sa famille.

“Bien sûr, je suis au courant de tout ce qui se passe dans le monde maintenant, je regarde les informations. Je parle aussi beaucoup avec mes amis qui vivent là où la situation est plus difficile qu’ici. Personne ne pouvait imaginer une telle chose. Je pensez qu’après une pandémie, la vie de l’humanité sera divisée en «avant» et «après».

C’est une situation très difficile lorsque nous devons tous être plus proches de notre famille, de nos proches, de nos amis, même des étrangers qui peuvent avoir besoin d’aide. De tout cela, nous devons nous unir, en nous souciant les uns des autres et en prêtant attention aux autres.

C’est un moment très difficile, un moment de grande tristesse, mais nous devons savoir qu’il est en notre pouvoir d’avancer pour revivre notre ancienne vie. Maintenant je suis à Viña del Mar avec ma famille. À la maison, j’essaie de m’occuper autant que possible.

En ce qui concerne le travail, je passe du temps à l’ordinateur, regarde différents matchs et comprends différents sujets de tennis. J’ai arrangé sur la terrasse quelque chose comme une salle de sport et une ou deux fois par jour je m’entraîne là-bas. “En parlant de joueurs de tennis, Massu a dit que c’était un moment étrange pour tous les athlètes qui ne savent pas quand ils pourront de nouveau concourir.

“C’est une période étrange pour les joueurs de tennis, mais la chose la plus importante est maintenant la santé. Ce n’est pas la même chose quand un joueur est blessé, manque quelques mois, et après son retour, il doit à nouveau s’adapter au jeu.”

Maintenant, ils sont tous dans la même position, tout le monde essaie de rester en forme à la maison, en espérant que tout sera fini, et ils pourront parler à nouveau lors des tournois. “Massu est un ancien Top 10 en simple et a remporté deux Médailles d’or olympiques.

Il est le seul joueur masculin à avoir remporté les médailles d’or en simple et en double lors des mêmes matchs de tennis olympique moderne (depuis 1988) et a remporté six titres en simple dans sa carrière.