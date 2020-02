Après être descendu à Montpellier, Stan Wawrinka tombe également du tournoi de Rotterdam

Joueuse de tennis suisse Stan Wawrinka Il ne se sent pas pleinement capable de concourir dans les semaines à venir. Après avoir décidé il y a quelques jours de quitter l’ATP 250 de Montpellier en raison de problèmes physiques, il a confirmé il y a quelques heures sa sortie pour l’ATP 500 à Rotterdam. Avec le grand niveau qu’il a montré lors de cet Open d’Australie, le Suisse tentera de surmonter cette blessure et arrivera de la meilleure façon possible à faire le tour des États-Unis avec la dispute des 1000 Masters d’Indian Wells et de Miami. La décision de ne pas jouer à Rotterdam a conduit le Kazakh Alexander Bublik à prendre sa place dans la surface.

