Après Roger Federer, Kei Nishikori se retire d’Indian Wells avec une blessure continue

Après le quintuple champion Roger Federer, Kevin Anderson et Jo-Wilfried Tsonga, ancien numéro un mondial. 4 Kei Nishikori est le dernier joueur qui a dû se retirer du premier événement Masters 1000 de la saison à Indian Wells.

Juste un jour après avoir eu 30 ans, le japonais n 1 Kei Nishikori a dû sauter la première Coupe ATP en raison d’une blessure au coude droit, terminant la saison précédente en dehors du top 10 pour la deuxième fois en trois ans et aux prises avec des blessures qui l’ont forcé à manquer toute l’action après l’US Open .

Le Japonais est mis à l’écart depuis septembre, subissant une intervention chirurgicale le 22 octobre mais ne récupérant toujours pas assez pour revenir jouer. Pendant l’intersaison, Nishikori a ajouté Max Mirnyi à son équipe d’entraîneurs, mais le Biélorusse devra attendre pour faire ses débuts aux côtés de Michael Chang, alors que Kei s’est retiré de l’Open d’Hawaï dans les derniers jours de décembre et de tous les tournois jusqu’à présent en 2020 également. .

Kei était resté dans le top 10 jusqu’à la fin octobre, donnant le coup d’envoi de la campagne 2019 avec le titre à Brisbane avant de se retirer en quart de finale de l’Open d’Australie contre Novak Djokovic après avoir passé quelques rencontres difficiles en route vers la dernière huit.

Il était le demi-finaliste à Rotterdam dans ce qui était son dernier résultat notable avant avril et Barcelone où Daniil Medvedev l’a renversé dans la bataille pour le match pour le titre dans un set décisif serré. Les Japonais se sont qualifiés pour les quarts de finale à Rome, Roland Garros et Wimbledon, gagnant quelques positions de classement mais les perdant rapidement après avoir disputé seulement cinq matches après le All England Club, échouant à s’imposer à Montréal et Cincinnati et se dirigeant vers New York avec une faible confiance.

Là, Kei a évincé Marco Trungelliti et Bradley Klahn avant de perdre contre Alex de Minaur en quatre sets dans ce qui s’est avéré être son dernier match sur le Tour jusqu’à présent. Nishikori a fait ses débuts à Indian Wells en 2008 en tant que qualification, marquant seulement quatre victoires dans le désert avant d’atteindre le quart de finale en 2016 et 2017.