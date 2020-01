«Après Wimbledon 2003, je suis devenu le gars à battre»

Roger Federer se prépare à lancer sa 21e campagne de l’Open d’Australie, cherchant le troisième titre au cours des quatre dernières années contre des rivaux comme Rafael Nadal, Novak Djokovic, Dominic Thiem, Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas.

Le Suisse a choisi de sauter la Coupe ATP et de façonner ses coups à domicile à Dubaï, se rendant tôt à Melbourne et sentant la cour et l’atmosphère avant le premier Major de la saison qui commence lundi prochain. En posant quelques questions lundi, Roger a été interrogé sur le numéro mondial.

1 Ashleigh Barty et ses chances au prochain Open d’Australie, à la recherche du premier titre pour les Australiens à domicile Majors en plus de 40 ans. Barty a perdu contre Jennifer Brady à Brisbane et tentera de rebondir à Adélaïde et Melbourne, dans l’espoir de remporter au moins un titre devant les supporters locaux et de défendre le trône de la WTA devant Karolina Pliskova, Naomi Osaka, Simona Halep et d’autres.

Partageant ses pensées sur le jeune Australien, Roger a suggéré qu’elle pourrait avoir besoin d’un état d’esprit différent qui l’aiderait à explorer le plein potentiel. À son avis, Barty doit agir comme le joueur à battre et non comme un concurrent comme les autres, ce qu’il a ressenti après avoir remporté la première couronne majeure à Wimbledon à l’âge de 21 ans en 2003.

Federer a raté une chance de devenir le numéro un mondial. 1 dans le reste de cette saison, prenant le trône après l’Open d’Australie 2004 et y restant pendant quatre ans et demi avant que Rafael Nadal ne le dépasse en août 2008. “Ashleigh a besoin d’un état d’esprit différent, peut-être”, a déclaré Federer.

“Vous pouvez explorer tout le potentiel que vous avez. C’est ce qui s’est passé lorsque j’ai remporté mon premier Major et atteint le n ° 1 mondial. Après cela, je me suis dit:” Je suis le gars à battre ” Je préfère être dans cette position que d’être un concurrent.

J’espère qu’Ashleigh va également voir de cette façon. Donc, il n’y a pas que cinq ans que j’espérais continuer à jouer à 38 ans. Cela a probablement été décidé il y a très longtemps après que j’ai remporté mon premier Open d’Australie ici en 2004 et que je sois arrivé n ° 1 mondial pour la toute première fois. J’espérais avoir la longévité. J’ai vraiment travaillé dur pour ça. ”