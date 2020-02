Arantxa, Emilio Sánchez Vicario, Albert Costa et Anabel Medina, radiographient quatre décennies de tennis espagnol.

Arantxa Sánchez Vicario, Anabel Medina, Emilio Sánchez Vicario et Albert Costa ont expliqué ce qui a été l’histoire du tennis et aussi celle de l’Espagne, au cours des quarante dernières années. Quatre décennies durant lesquelles le sport en général et le tennis en particulier ont contribué au développement et au progrès d’une Espagne en démocratie.

Convoquées par le journal EL ESPAÑOL dans un cadre habitué aux grands événements comme Racket City, les quatre légendes du tennis national ont ouvert le Forum ‘Quatre décennies de sport dans la démocratie’ qui anime le journal numérique, parlant du passé du tennis en Espagne, mais aussi dessiner les grandes lignes de l’avenir de ce sport.

Arantxa Sánchez Vicario a affirmé que «le tennis est le seul sport avec le même prix que les hommes» et a ajouté que «le sport féminin connaît un succès brutal, et demain, elles doivent avoir la possibilité d’atteindre la parité économique comme nous l’avons fait. au tennis «.

Pour sa part, Anabel Medina a déclaré que «le nouveau format de la Coupe de la Fédération est frais et très exigeant, tant physiquement que mentalement. Vous devez chercher de nouvelles choses. ” De plus, il a défendu le travail à la base, qui est “l’essentiel pour continuer à réussir”.

Pour sa part, Albert Costa, directeur des finales de la Coupe Davis en cours, sur le nouveau format de la Coupe Davis, estime qu ‘”un changement était nécessaire pour attirer les meilleurs joueurs du monde”.

Emilio Sánchez Vicario a réfléchi sur le moment actuel du tennis espagnol et a déclaré que «maintenant, les choses se font mieux, avec plus d’aide et de tournois, mais nous ne pouvons pas perdre l’essence du joueur espagnol, l’esprit des joueurs qui donnent tout sur la piste”. Emilio, comme sa sœur Arantxa, a déclaré que “le tennis est un modèle de lutte pour l’égalité dans le sport”.

Lors de la Table Ronde, animée par le journaliste Rafael Plaza, les succès du tennis espagnol ont été valorisés au cours des quarante dernières années, les dernières étant très récentes: en novembre dernier avec la conquête de la Coupe Davis à La Caja La magie L’Ensaladera, le trophée légendaire qui accrédite le champion Davis, a présidé l’événement.

On a également parlé de l’avenir de notre tennis, mais il y a eu des moments de mémoire et de nostalgie dans lesquels de grandes actions ont été relancées qui sont devenues une partie de l’imaginaire des amateurs de sport en Espagne, comme la légendaire victoire d’Arantxa Sánchez Vicario avant le jusque-là presque invincible de Steffi Graff lors de la finale de Roland Garros de 1989.

L’événement a réuni, entre autres, Pedro J. Ramírez, directeur d’EL ESPAÑOL; Miguel Díaz, président de la RFET; Andrea Levy, conseillère déléguée aux sports de la mairie de Madrid; En plus de nombreuses personnalités du monde du sport et de l’agenda social de Madrid.

