Arantxa Sánchez Vicario a reçu ce samedi le prix d’engagement de la Fédération Internationale de Tennis (ITF) au La Manga Club, où l’égalité de la Coupe de la Fédération entre l’Espagne et le Japon est contestée, une compétition que Barcelone, maintenant âgée de 48 ans et retirée du circuit WTA en 2002, a remporté cinq fois.

Aránzazu Isabel María Sánchez Vicaire, bien que tout le monde dans le monde du tennis la connaisse comme Arantxa, elle est née à Barcelone le 18 décembre 1971 et a développé une carrière réussie en tant que joueuse de tennis professionnelle, dans lequel il est devenu numéro 1 mondial en 1995.

Parmi ses réalisations, on compte quatre titres du Grand Chelem dans la catégorie individuelle – Roland Garros en 1989, 1994 et 1998, et l’US Open en 1994 -, plus six au tableau de double et quatre autres en double mixte.

Au niveau des sélections, il a remporté la Coupe de la Fédération à cinq reprises -1991, 1993, 1994, 1995 et 1998-, la Coupe Hopman à deux reprises -1990 et 2002- ainsi que la médaille individuelle de bronze et d’argent double aux Jeux Olympiques de Barcelone 92 et la médaille individuelle d’argent et de bronze double dans ceux d’Atlanta 1996-.

Sanchez Vicar, qui a quitté les États-Unis, où il vit, a reçu la chaleur du public murcien – environ 2000 spectateurs dans les gradins – dans le complexe situé dans la députation de Cartagena de Los Belones et là, au milieu de la piste centrale, a remporté le prix de l’engagement de Stuart Miller, représentant de l’ITF.

En outre, le président de la Fédération royale espagnole de tennis (RFET), Miguel Diaz, a livré un bouquet de fleurs en présence du président de la Communauté autonome, Fernando López Miras; le maire de Carthagène, Ana Belén Castejón; le président de la Fédération de Tennis de la Région de Murcie (FTRM), JJ’ai osé Alcolea; et le PDG de La Manga Club, Nick Montgomery.

