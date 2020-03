Arantxa Sanchez Vicario: “Nous allons gagner cette bataille”

Pendant de nombreuses années, nous avons à peine entendu parler de Arantxa Sánchez VicarioPeut-être la première athlète espagnole de l’histoire capable de rassembler tous les fans d’une nation devant la télévision pour assister à ses exploits sur la piste. Cependant, il semble que cette dynamique changera peu à peu, célébrant enfin cette approche du catalan avec les médias. Par exemple, cette semaine, nous avons lu vos déclarations dans Sports World, où il explique comment il vit la quarantaine de Miami et l’envie folle qu’il a de retourner bientôt dans son pays d’origine.

«En ce moment, je suis enfermé dans mon appartement à Miami avec mes enfants, Arantxa et Leo. Nous sommes ici depuis une semaine sans quitter la maison, car jusqu’à récemment, ils ne commandaient pas le confinement de nuit. Tout de suite, les écoles et les plages ont déjà fermé, alors maintenant les rues sont vides. Comme je connaissais la situation en Espagne, j’étais chargé de prendre des précautions à l’avance », déclare l’ancien numéro 1 mondial.

Bien sûr, bien qu’Arantxa soit présent aux États-Unis, son esprit et son âme sont à plusieurs kilomètres. “Je m’inquiète pour ma mère, je sais que le virus est mortel chez les personnes âgées. Je suis ravi de voir comment ils se battent dans mon pays pour surmonter cette maladie dévastatrice, en particulier comment le personnel de santé, le personnel de nettoyage de chaque hôpital, la police, l’armée et toutes les personnes qui travaillent dans quelque chose d’aussi fondamental que les marchés ou les supermarchés et qui permettent une pénurie de nourriture. Tous sont des héros, des personnes indispensables pour surmonter une crise comme celle-ci », souligne le champion de quatre tournois du Grand Chelem.

La passion des Espagnols chaque fois qu’elle prenait une raquette lui venait depuis qu’elle était enfant, c’était un appel évident de ce que sa personnalité allait être. Plus tard, après s’être retiré de la compétition, ce personnage reste toujours dans son quotidien. «Le sport m’a appris qu’en combattant, vous pouvez atteindre n’importe quel objectif que vous vous êtes fixé. Si vous vous battez, vous gagnez toujours, c’est ainsi que je vois la société espagnole en ce moment, lutter contre le coronavirus. Chaque fois que je jouais mon cri, c’était «Come on», ce cri est ce que je veux transmettre à mon pays et à tous ceux qui, jour après jour, sans s’évanouir, luttent pour surmonter ce grand problème. En tant qu’Espagnole que je suis et je sens, je veux dire à toutes les personnes qui se battent pour continuer, que nous allons gagner cette bataille », dit-elle à distance.

Cette distance serait bientôt réduite, car Arantxa prévoyait de rentrer chez lui plus d’une fois de temps en temps, jusqu’à ce que le coronavirus change tout. «Je me sens bien, je suis heureux avec mes enfants, j’apprécie chaque instant. Les choses vont bien ici, j’ai ma famille proche et mes amis, les vrais, ceux qui ne m’ont pas déçu. En même temps, je veux vraiment retourner en Espagne pour rencontrer ma famille, mais maintenant je dois me concentrer sur la protection, nous aurons le temps “, explique le triple champion de Roland Garros.

