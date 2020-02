Pat Cash ne laisse personne indifférent à leurs opinions et cette fois, il a montré sa grande confiance quant aux options qu’il a Roger Federer d’élargir sa liste de titres en Grand Chelem. “Il est assez bon pour continuer à se battre pour tout à son âge. Je pense qu’à Wimbledon, il aura de bonnes chances de remporter un autre titre, il est le meilleur de l’histoire de l’herbe et c’est là qu’il a le plus d’options pour arrêter Novak. et Rafa “, at-il dit.

